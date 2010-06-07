O sözleri ya Fethullah Gülen söylemeseydi?

Selin ONGUN - T24

'Tetitiği çektiren ele bakmıyoruz; İskenderun'da soruladığım bu'

'Bunu İsrail yaptı, demek için elinizde bir delil olması lazım'

'Çevrecilerin çabası gibi Gazze'ye gidenlerinki de saygıdeğer'

'Hükümet bunlara mani olabilirdi, diyorlar; böyle bir hakkınız yok sizin'

'İsrail, gidenleri uluslararası sularda vuracağım, demedi ki'

'Fethullah Hoca sağduyulu bir insandır, kolay kolay yaş tahtaya basacak biri değil'

'Cemaat mensuplarını bir selamla oyları değişebilen insanlar olarak görmek haksızlık'

'Fethullah Gülen hareketiyle bir derdimiz yok'

'Bu sözleri Fethullah Gülen değil, başkası söylese elbette farklı tepkiler verilebilir'



'Hükümet, partinin en tepesindekiler, Türkçe Olimpiyatları'na kucak açıyor; aramızda soğuk hava yok'

'İsrail'i yalnızlığa iten Saadet mi; ayrıca bu konunun sadece İslami bir mesele olarak ele alınmaması gerekir'

'Hükümet İHH'ye bir misyon vermedi, İHH bu işe kendisi talip oldu'

'Devlet idare ediyoruz, aşiret değil; bir ülkeyle yıllara dayanan ilişkilerinizi pat diye kesemezsiniz'

'İsrail'de kalan ihaleyi iptal ettin diyelim, ne olacak; misliyle geri alacak'

AKP için Menderes'in özel hayatıyla Baykal'ınki farklı mı?

'Sayın Baykal, vatandaş olarak hakkımı arayın, deseydi sempati toplardı'