T24 LogoT24 Logo
Spor

O şimdi kahraman

Kocaeli maçından sonra büyük protestolara hedef olan Sabri, Bordeaux zaferine imzasını koydu, Ali Sami Yen’i sevince boğdu.

27 Şubat 2009 02:00

Sarı-kırmızılı futbolcular Sabri’nin golüyle gelen tur sonunda sevinçten deliye döndüler. 
 
Kocaeli maçından sonra büyük protestolara hedef olan Sabri, Bordeaux zaferine imzasını koydu, Ali Sami Yen’i sevince boğdu. Genç yıldız maçtan sonra taraftarları üçlü çektirerek coşturdu

Unutulmaz maçta galibiyet golünü atarak zaferde büyük pay sahibi olan Sabri Sarıoğlu geceye damgasını vurdu. Kocaeli maçından sonra taraftarların büyük tepki gösterdikleri genç futbolcu sadece üç gün sonra kahraman oldu.
Maçtan sonra taraftarların üçlü çağrısını önce yanıtsız bırakan Sabri, Teknik Direktör Bülent Korkmaz’ın talimatı ardından tribünlere gitti. Başarılı futbolcu formasını çıkarıp uzun süre tribünlere üçlü çektirerek, taraftarı coşturdu.

Sabri maçtan sonra Teknik Direktör Bülent Korkmaz’ın üç gün boyunca kendisini maça motive ettiğini belirterek, “Böyle bir golü atmak beni çok mutlu etti. 3-3’ten sonra moralimizi bozmadan hücum ettik ve kazandık. Uzun yıllardır Galatasaray’a hizmet ediyorum. Bu kulüp için gerekirse canımı bile veririm” dedi.

Bu arada karşılaşmadan sonra soyunma odasına inerek herkesi tek tek kutlayan Başkan Adnan Polat’ın, Sabri’yi alnından öptüğü bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24