O şimdi kahraman

Sarı-kırmızılı futbolcular Sabri’nin golüyle gelen tur sonunda sevinçten deliye döndüler.



Kocaeli maçından sonra büyük protestolara hedef olan Sabri, Bordeaux zaferine imzasını koydu, Ali Sami Yen’i sevince boğdu. Genç yıldız maçtan sonra taraftarları üçlü çektirerek coşturdu



Unutulmaz maçta galibiyet golünü atarak zaferde büyük pay sahibi olan Sabri Sarıoğlu geceye damgasını vurdu. Kocaeli maçından sonra taraftarların büyük tepki gösterdikleri genç futbolcu sadece üç gün sonra kahraman oldu.

Maçtan sonra taraftarların üçlü çağrısını önce yanıtsız bırakan Sabri, Teknik Direktör Bülent Korkmaz’ın talimatı ardından tribünlere gitti. Başarılı futbolcu formasını çıkarıp uzun süre tribünlere üçlü çektirerek, taraftarı coşturdu.



Sabri maçtan sonra Teknik Direktör Bülent Korkmaz’ın üç gün boyunca kendisini maça motive ettiğini belirterek, “Böyle bir golü atmak beni çok mutlu etti. 3-3’ten sonra moralimizi bozmadan hücum ettik ve kazandık. Uzun yıllardır Galatasaray’a hizmet ediyorum. Bu kulüp için gerekirse canımı bile veririm” dedi.



Bu arada karşılaşmadan sonra soyunma odasına inerek herkesi tek tek kutlayan Başkan Adnan Polat’ın, Sabri’yi alnından öptüğü bildirildi.