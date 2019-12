'O Ses Türkiye'nin sözleşmesi tartışma yarattı

T24 -

Sözleşme kişiliğe el koyuyor!

'Sözleşme biter, sömürü bitmez'

'Kişiliğin artık bizim malımız'

'İsyan etmek de yasak'

BirGün gazetesinden Onur Erem’in "O Ses’ sizi sömürmek için çağırıyor Türkiye!" başlığı ile gazetenin manşetinde yer alan özel haberinde birbirinden ilginç ayrıntılara yer veriliyor.Acun Ilıcalı’nın "Var Mısın Yok Musun?", "Yetenek Sizsiniz Türkiye" yarışmalarının ardından yeni yarışma programı "O Ses Türkiye"de imzalatılan sözleşmedeki maddeler, katılımcıların geleceğini tamamen kontrol altına alıyor.Katılımcıların geçmişte yaptıkları besteler bile yarışmayı düzenleyenlere ait oluyor. Yarışmacıların her sözleşme ihlalinde ödeyecekleri ceza miktarı ise 25 bin avro.O Ses Türkiye’nin sözleşmesi, yarışmacı ile The Voice Talent Agency, Universal Music Group International , Topkapı Mümessillik ve Ticaret Ltd. Şti. arasında imzalanıyor. Daha sözleşmenin girişindeki maddede sözleşmenin aslında "O Ses Türkiye" televizyon formatının dünya çapındaki ticari başarısının geliştirilmesine" odaklandığını gösteriyor.Ayrıca sözleşmenin süresi bittikten sonra bile yarışmacı 9 ay boyunca müzikten kazanacağı gelirlerinin yüzde 20’sini şirketlere ödemek zorunda bırakılıyor.Sözleşmede yer alan başka bir maddede ise yarışmacının sözleşmeyi hukuk danışmanı eşliğinde okuması gerektiğini belirterek, katılımcının "sözleşmeyi anlamadan imzaladım" diyerek mahkemeye başvurmasını engelliyor.Oysa yarışmanın ön elemelerine giden katılımcılar, yanlarında bir hukuk danışmanı olmadığı için, bir hukukçunun bile anlamakta zorlanabileceği maddeler içeren sözleşmeyi imzalayıp geçiyorlar.Sözleşmenin en ilginç maddelerinden biri ise şirketlerin sanatçının kişiliğine bile el koyduğu madde. Bu maddeye göre sanatçının portresi, sureti, görünümü, adları, sesi, kişiliği, yazı tarzları, logoları, özellikleri, sözleri, sloganları, biyografik özellikleri ve karakteristik özellikleri sözleşme süresi boyunca şirkete ait oluyor.Sözleşme süresi bittikten sonra bunlar şirketlere ait olmaktan çıksa da şirketler bunu kullanmaya devam edebiliyor.Yarışmacılar bu şartlara karşı isyan etme hakkına da sahip değil. Sözleşmenin maddelerinin açıklanması yasak olduğu için yarışmaya katıldıktan sonra sömürülen yarışmacılar yaşadıklarını basına anlatamıyor. Anlatabilseler bile bu işten para kazanan ana akım medya devlerinin bu isyana yer vermesini beklemek saflık olur.