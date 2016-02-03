O Ses Türkiye'nin birincisi 'siyasi' açıklama yaptı

O Ses Türkiye'de birinci olan Batmanlı Emre Sertkaya'nın adına sahte hesaplar açıldı. Sertkaya, bu girişimlere karşı gerçek hesabından açıklama yaptı.

Twitter hesabının olmadığını belirten Sertkaya, hakkında 'siyasi provokasyon' yapıldığını söyledi. Emre Sertkaya'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Adıma bunun gibi bir sürü sahte hesap açılmış. Ve siyasi provokasyonlar yapılıyor. Lütfen bu oyunlara gelmeyin. Daha önce de dediğim gibi ben, yolunu müziğe adamış, sanata adamış biriyim.

‘Allah onlara kendilerini buldursun’

Ve bilin ki sanatçı olan adamın, insanı ayıran hiçbir kutuplaşmayla ilgisi yoktur. İnsanların, manevi değerleri, bu tür ayrımlarla çökertme istekleri var. Allah onlara, kendilerini buldursun. Amin..."