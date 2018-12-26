"O sene bu sene mi?"; Liverpool zirvede tek başına kaldı

İngiltere Premier Lig'in lideri Liverpool, sahasında Newcastle United karşısında 4-0'lık skorla galip geldi. Bu sonuçla liderlik yarışında en yakın rakibine 6 puan fark atan Kırmızılar, akıllara taraftarlarının "O sene bu sene mi?" yorumunu getirdi.

11. dakikada Lovren'in golüyle devreye 1-0 önde giren Liverpool, Muhammed Salah'ın 47'de penaltıdan attığı golle farkı ikiye çıkardı. Liverpool'a farkı getiren diğer goller ise 79'da Xherdan Shaqiri ve 85'te Fabinho'dan geldi.

Manchester City'ye bir haller oldu

Günün bir diğer karşılaşmasında Manchester City, deplasmanda Leicester City'ye 2-1 mağlup olarak üst üste 2. yenilgisini aldı.

Manchster City, 14. dakikada Bernardo Silva'nın golüyle öne geçse de 19. dakikada Marc Albrighton ve 81. dakikada Ricardo Pereira'nın golleriyle sahadan boynu bükük ayrıldı.

Tottenham fırsatı geri çevirmedi

Tottenham, Manchester City'nin puan kaybettiği haftada sahasında Bournemouth'u 5-0 mağlup etti.

Tottenham'a farklı galibiyeti getiren goller ise 16'da Eriksen, 35'te Lucas Moura, 61'de Harry Kane ile 23 ve 70. dakikada Heung Min-Son'dan geldi.

Mourinho gitti, Manchester United değişti

Manchster United, menajer Jose Mourinho'nun ayrılışının ardından takımın başına geçen Solskjaer ile uçuşa geçti. Norveçli teknik adamla ilk maçında Cardiff'i 5-1 yenen Kırmızı Şeytanlar, Huddersfield'ı da 3-1 mağlup etti.

United'a farklı galibiyeti getiren goler 28. dakikada Matic ile 64 ve 78. dakikalarda Pogba'dan geldi. Huddersfield'ın tek sayısı ise 88'de Zanka'dan geldi.

Liverpool zirvede farkı açıyor

Bu sonuçların ardından 51 puana yükselen yükselen Liverpool, puan farkını Tottenham'la 6, Manchester City ile ise 7'ye çıkardı.

Premier Lig'de 19. hafta, bugün ve yarın oynanacak 3 karşılaşmayla birlikte tamamlanacak.

Premier Lig'de güncel puan durumu şu şekilde: