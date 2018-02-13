O şehit annesi: 2.5 lira için beni azarladılar (2)

BELEDİYE BAŞKANI ELİNİ ÖPÜP ÖZÜR DİLEDİ

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı MHP\'li Hüseyin Sözlü, şehit annesinin elini öpüp, halk adına özür diledi.

Şehit annesi Zübeyde, babası Ahmet ve yeğeni Melike Tura\'yı makamında ağırlayan Hüseyin Sözlü, \"Adana şehitler diyarıdır. Olay 4 Şubat\'ta meydana geldi. Biz o halk otobüsüyle ilgili cezai işlemler uyguladık. Adana şehitler ve onların yakınları konusunda çok duyarlıdır, hassastır. Hürmet ve hassasiyet konusunda şuurluyuz. Adana halkı adına şehit annemizden ve yakınlarından özür diliyoruz\" dedi. Başkan Sözlü\'nün elini öptüğü şehit annesi Zübeyde Tura ise gözyaşı dökerek, \"Bu olay nedeniyle çok üzüldüm. Daha önce de buna benzer şeyler yaşadım. Ben şehit annesiyim\" diye konuştu. Adana Özel Halk Otobüsü Esnaf Odası Başkanı Niyazi Göğer de, şehit annesinin elini öpüp yaşananlardan dolayı özürlerini iletti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan gözaltına alınan şoför Eren Güngör hakkında, “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin Yayın Organlarını Alenen Aşağılama’ suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanununun 301’inci maddesi ile ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlarından soruşturma başlatıldı. Ayrıca Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı’na yazı yazılarak olayın gerçekleştiği 01 J 0365 plakalı özel halk otobüsünün ‘çalışma izin belgesi’ ile şoför Eren Güngör’ün ‘şoför uygunluk belgesi’nin iptal edilmesi istendi.

ÖDEME YAPILMIŞ

Adana Aile ve Sosyal Politikal İl Müdürlüğü\'nün de şehit annesinin azarlandığı halk otobüsüne 2017 yılında şehit ve gaziler ile yakınlarının kullanımı için 3 bin 750 lira ödeme yaptığı ortaya çıktı. Kentte tüm gazi ve şehitlerin yakınları için halk otobüslerini 2017\'de toplam 4 milyon 149 bin lira ödeme yaptığı belirlendi.



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