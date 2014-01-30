O savcılar, Mehmet Ali Aydınlar ve Ahmet Nazif Zorlu'yu da ifadeye çağırmış

Arzu Yıldız / Ankara

17 Aralık yolsuzluk operasyonunu yürüten savcılar Celal Kara ve Mehmet Yüzgeç’in dosyadan el çektirilmeden önce ifadeye çağırdıkları son isimlerin Acıbadem grubunun sahibi ve eski Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar ile Zorlu grubunun patronu Ahmet Nazif Zorlu olduğu öğrenilldi.

Savcıların dosyadan el çektirilmeden önce, 17 Aralık soruşturmasının tutuklu şüphelisi Reza Zarrab’ın mal varlığına uygulanan tedbir kararının kaldırılmasına itiraz etmeye hazırlandıkları bildirildi.

Savcıların, hangi iddialarla, Fenerbahçe'nin son kongresinde Aziz Yıldırım'a karşı başkanlığa adaylığını koyan Aydınlar ile Zorlu'yu ifadeye davet ettikleri açıklanmadı.