O pabuçların sahibi artık özgür



Irak için büyük gün



Irak'ta ABD eski Başkanı George W. Bush'a ayakkabılarını fırlatan gazeteci artık özgür. Iraklı gazeteci Muntazır El Zeydi'ye daha hapisten çıkmadan para, iş ve evlilik ve hatta "altın at" sözü bile verildi. Zeydi'nin çalıştığı medya grubunun patronu, eski çalışanı için dayalı döşeli bir ev hazırladı.Gazeteci, Aralık 2008'de Bağdat'ı ziyaret eden Bush'a, basın toplantısı sırasında ayakkabılarını fırlatmış, fakat hedefi tutturamamıştı.Gazeteci, misafir devlet başkanına hakaret ve saldırıdan 3 sene hapisle cezalandırılmış, cezası temyiz mahkemesince 1 yıla indirilmişti.ABD'nin eski Başkanı George W. Bush'a geçen yıl ayakkabılarını fırlattığı için 9 ay hapse mahkum olan Iraklı gazeteci Muntazır El Zeydi tahliye edildi.El Zeydi'nin avukatı Diya El Saadi, 9 ay hapis cezasını tamamlayan müvekkilinin dün serbest bırakılmasını beklediklerini açıklamıştı.Eyleminden sonra tüm Arap ülkelerinde kahraman olan Iraklı gazeteciye Katar Emiri Şeyh Hamid bin Halife El Tani, cezaevinden çıktığında spor otomobiller, altın at ve madalya sözü vermiş, Arap babalar kızlarını onunla evlendirmek için sıraya girmişti.Martta 3 yıl hapis cezasına çarptırılan El Zeydi'nin cezasını temyiz mahkemesi 9 aya indirmişti.