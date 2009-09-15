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Dünya

O pabuçların sahibi artık özgür

Irak'ta ABD eski Başkanı George W. Bush'a ayakkabılarını fırlatan gazeteci Muntazır El Zeydi bugün tahliye edildi.

15 Eylül 2009 03:00

Irak'ta ABD eski Başkanı George W. Bush'a ayakkabılarını fırlatan gazeteci  Muntazır El Zeydi bugün tahliye edildi.



Irak'ta ABD eski Başkanı George W. Bush'a ayakkabılarını fırlatan gazeteci artık özgür. Iraklı gazeteci Muntazır El Zeydi'ye daha hapisten çıkmadan para, iş ve evlilik ve hatta "altın at" sözü bile verildi. Zeydi'nin çalıştığı medya grubunun patronu, eski çalışanı için dayalı döşeli bir ev hazırladı.

Gazeteci, Aralık 2008'de Bağdat'ı ziyaret eden Bush'a, basın toplantısı sırasında ayakkabılarını fırlatmış, fakat hedefi tutturamamıştı.

GAZETECİ AYAKKABILARINI NASIL FIRLATMIŞTI - VİDEO

Gazeteci, misafir devlet başkanına hakaret ve saldırıdan 3 sene hapisle cezalandırılmış, cezası temyiz mahkemesince 1 yıla indirilmişti.

Irak için büyük gün

ABD'nin eski Başkanı George W. Bush'a geçen yıl ayakkabılarını fırlattığı için 9 ay hapse mahkum olan Iraklı gazeteci Muntazır El Zeydi tahliye edildi.

El Zeydi'nin avukatı Diya El Saadi, 9 ay hapis cezasını tamamlayan müvekkilinin dün serbest bırakılmasını beklediklerini açıklamıştı.

Altın at sözü verildi

Eyleminden sonra tüm Arap ülkelerinde kahraman olan Iraklı gazeteciye Katar Emiri Şeyh Hamid bin Halife El Tani, cezaevinden çıktığında spor otomobiller, altın at ve madalya sözü vermiş, Arap babalar kızlarını onunla evlendirmek için sıraya girmişti.

Martta 3 yıl hapis cezasına çarptırılan El Zeydi'nin cezasını temyiz mahkemesi 9 aya indirmişti.

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