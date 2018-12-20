O öğretmen hakim karşısında

Yüksel KOÇ / İstanbul DHA - TUZLA\'da bir okulda 12 yaşındaki kız öğrenci S.B.\'ye yönelik cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında 39 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan öğretmen G.E.\'nin yargılanmasına başlandı. Savunmasını yapan öğretmen G.E., suçlamaları kabul etmedi. Duruşmada dinlenen S.B.\'nin babası Ayhan B., durumu öğrenen okulun rehber öğretmeninin olayı örtbas etmeye çalışmakla suçladı. S.B.\'nin avukatı da duruşmada, görüştüğü S.B.\'nin kendisine psikolojisinin bozulduğu için duruşmaya gelmek istemediğini söylediğini belirtti.

İstanbul Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuksuz yargılanan öğretmen G.E. ile avukatı katıldı. Mağdur S.B.\'nin annesi Selda B. ve babası Ayhan B. ile avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada savunmasını yapan sanık G.E., \"Mağdur benim sınıfımda öğrenci değil. Kendisi ile hiç muabbetim de yok. Şikayetten önce birebir tanımıyordum. Bana suç isnat etmesi için bir neden göremiyorum. Mağdur sınıfıma geldiğinde kendisine sarılmadım, omuzuna dokundum. 4 çocuk ittiğimi söylüyor, itmiş olabilirim çünkü kızmıştım. Kesinlikle sarılma yok. Kendi öğrencilerim bile bana böyle bir şey söyleyemez\" dedi. Bu şikayet üzerine okul ile ilişkisinin kesildiğini söyleyen G.E., suçlamaları kabul etmeyerek beraatine karar verilmesini istedi.

MAĞDURUN BABASI OKULUN REHBER ÖĞRETMENİ SUÇLADI

Mağdur S.B.\'nin babası Ayhan B., okulun rehber öğretmeni G.B.\'nin kızına bu olayı kendi aralarında hallederek kapatmaları telkininde bulunduğunu öne sürdü. Ayhan B., \"Rehber öğretmeni G.B. kızıma \'kızım bu olayı kapatalım kimse duymasın. Biz bu olayı kendi aramızda konuşacağız. Senin de adın çıkmasın\' demiş. Sanığı dinlediler mi bilmiyorum, bize bildirmediler\" dedi.

AVUKAT: PSİKOLOJİ BOZULDUĞU İÇİN DURUŞMAYA GELMEDİ

Müşketilerin Avukatı Ozan Şen, sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, \"Mağdur ile bizzat ben görüştüm. Psikolojisinin etkilendiğini, duruşmaya gelemeyeceğini, bir sonraki duruşmaya katılabileceğini söyledi. Bir sonraki duruşmada kendisini hazır edeceğiz\" dedi.

Mahkeme, okulun rehber öğretmeni G.B.\'nin de aralarında bulunduğu 3 tanığın dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

DURUŞMA ÖNCESİ BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

Duruşma öncesi basın açıklaması yapıldı. 15 Mayıs 2018 tarihinde 1. sınıf öğretmeni olan G.E.\'nin 12 yaşındaki kız öğrenciyi sınıfa çağırarak cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen açıklamada, bu tür suçların cezasız kalmaması istendi.

OKUL YÖNETİMİNİ ÖRTBAS ETMEKLE SUÇLADI

12 yaşındaki kızın babası da kısa bir konuşma yaptı. Konuşmakta zorlandığını söyleyen Ayhan B., \"Kızımın öğretmeni olmayan öğretmen kızımı nöbetçi olduğu gün sınıfa çağırıp ağıza alınmayacak kelimeler söylüyor, hareketlerde bulunuyor. Çocuğum bu konuyu okulda rehber öğretmenine bildirmesine rağmen okul idaresi bunu örtbas etmek için çocuğuma bu konuyu kimseyle paylaşmamasını, gerekeni yapacaklarını söylemiş\" dedi. Çocuğunun akşam annesine anlatması üzerine durumu öğrendiğini söyleyen Ayhan B., \"Söz konusu olan bir çocuk. Hep çocuk mu bunun zararını görecek. Bu çocuk 12 yaşında, buna musallat olan 26-27 yaşında. Bu adam 3-4 aylık bir öğretmen\" dedi.

\'KIZIM ARTIK DIŞARIYA ÇIKAMIYOR\'

12 yaşındaki S.B.\'nin annesi de kısa bir açıklama yaptı. Adalet istediğini söyleyen anne Selda B., \"12 yaşındaki bir kız çocuğunun hayatı söz konusu. Bilgi kirliliği yüzünden kızımı suçluyorlar, iftira diyorlar, kendilerini temize çıkarmak istiyorlar. Kızım artık dışarıya çıkmıyor. Benim kızım evin içinde babasına yaklaşmıyor. Biz çocuğumuzu psikologa götürüyoruz ama çocuğum babasından uzak duruyor. Dışarıya çıkamadığı için, insanlardan laf yediği için babasından bile uzak duruyor. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. 12 yaşındaki bir kız çocuğun hayatıyla oynamasınlar\" dedi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, mağdur S.B.\'nin okulda 7. sınıf öğrencisi olduğu, sanık G.E.\'nin de aynı okulda öğretmen olduğu, S.B.\'nin öğretmenin isteği üzerine sınıfı açtığı, sınıfta kimsenin olmadığı anlatılıyor.

Sanığın sınıfta kolundan tutarak S.B.\'yi kendisine doğru çektiği kaydedilen iddianamede, öğrencinin itiraz ettiği ancak sanığın cinsel istismar içerikli davranışlarını sonlandırmadığı, sınıfa üç öğrencinin girmesi ile sanığın davranışını sonlandırdığı savunuluyor.

Sanığın öğleden sonra mağdur S.B.\'yi öğrencilerin bulunduğu sınıfa çağırdığı belirtilen iddianamede, sanığın çıkmak isteyen S.B.\'nin gitmesine izin vermediği, cinsel tacize yönelik davranışlarda bulunduğu belirtiliyor. Mağdurun sütleri dağıtmak için sanığın sınıfına gittiği sırada da cinsel istismara maruz kaldığı ifade edilen iddianamede, sanığın sorgusunda suçlamaları kabul etmediği belirtiliyor.

İddianamede, sanık G.E. için, \"Gözetim yükümlülüğü altında bulunan çocuğun zincirleme cinsel istismarı\" suçundan 15 yıldan 39 yıl 4 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.

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