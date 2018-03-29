O öğretim üyesinin iddiasıyla ilgili Bursa Vakıflar Bölge Müdürü'nden açıklama

BURSA, (DHA) - ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Abdullah Akın’ın \'Çanakkale ve Bursa’da genelev olarak kullanılan camiler var\' iddiasıyla ilgili Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Mustafa Emek\'ten açıklama geldi. Emek, \"Camilerin genelev olarak kullanıldığına dair bilgi ve belgeye rastlanılmamıştır\" dedi.

CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil, Yrd. Doç. Dr. Abdullah Akın’ın \'Çanakkale ve Bursa’da genelev olarak kullanılan camiler var\' iddiası üzerine \'Bilgi Edinme Hakkı Kanunu\' çerçevesinde Bursa Valiliği\'ne yazılı olarak \"Bursa ilinde geneleve çevrilen cami var mıdır? Varsa hangi cami nerede, ne zaman geneleve çevrilmiştir?\" sorularını yöneltti. CHP\'li İrgil\'in sorularına, Vakıflar Bölge Müdürü Mustafa Emek imzalı yazılı yanıt geldi. Emek, iddialara ilişkin \"Camilerin genelev olarak kullanıldığına dair bilgi ve belgeye rastlanılmamıştır\" dedi.

CHP\'li İrgil, iddiayı ortaya atan Yrd. Doç. Dr. Akın\'ın özür dilemesi gerektiğini belirterek, \"Tarihimizi çarpıtarak, yalanlarıyla çirkinleştirenlere, halkı aldatanlara resmi cevaptır bu. Bu cevap sonrasında bu kişinin utanması ve Bursa halkından özür dilemesi gerekir. Ayrıca rektörlük ve YÖK’ün de gereğini yapmasını bekliyoruz\" dedi.

ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi\'nde görevli Yrd. Doç. Dr. Abdullah Akın, ÇOMÜ TV ve radyoda 20 Şubat günü, 2\'nci Abdülhamid\'in vefatının 100’üncü yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen programda, \"1924\'te Çanakkale ve Bursa’da genelev olarak, ahır olarak kullanılan camiler var\" iddiasında bulunmuştu. Yrd. Doç. Dr. Akın\'ın bu sözleri, büyük tepki çekmiş, ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi Dekanlığı\'nca öğretim üyesi hakkında soruşturma başlatılmıştı.

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