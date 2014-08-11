O müdür de açığa alındı

Ankara

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında İstanbul Emniyetinde görevli polis şefleri Yakub Saygılı ve Mahir Çakallı'nın meslekten ihraç edilmesinden sonra birçok kez görev yeri değişen eski Organize Şube Müdürü Nazmi Ardıç'ta bugün açığa alındı.



17 Aralık operasyonunda Fatih Belediye Başkanı ve eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar dönemindeki TOKİ ihaleleri ile ilgili soruşturmanın adli kolluk takibini yapan Ardıç'a henüz açığa alınma gerekçesinin bildirilmediği öğrenildi.



17 Aralık'tan sonra birçok kez görev yeri değiştirilen Ardıç, en son Karaman'a atanmıştı. Ardıç'a açığa alınma kararının bugün tebliğ edildiği öğrenildi. 17 Aralık operasyonunu yapan polis şeflerinin tamamı ya açığa alındı ya da meslekten ihraç edildi.