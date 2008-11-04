'O mektuplar TTK'dakiler değil'

Eski Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanı Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, Antik A.Ş.’nin satışa çıkardığı ve Latife Hanım’ın ailesinin girişimleriyle son anda müzeye kazandırılmasına karar verilen Atatürk’ün mektuplarından ilk kez haberdar olduğunu söyledi. Prof. Halaçoğlu, kurumdaki Atatürk mektuplarının ise çift anahtarlı özel bir kasada saklı olduğunu ve kimsenin ulaşmasının mümkün olmadığını belirtti.Prof. Halaçoğlu, dönemin Milli Emlak Müdürü’nün ailesince kendilerine getirildiğini söylediği mektupların, Atatürk’ün evrakı Ziraat Bankası’nın depolarına aktarılırken bir şekilde ele geçirilmiş olabileceğini söyledi. Türk Tarih Kurumu’na intikal eden evrak listesinde bu mektupların bulunmadığını belirten Prof. Halaçoğlu, "İki taraftaki mektupları da okudunuz. Arada bir fark ya da benzerlik var mı?" sorusuna ise "Kurumdaki mektupların açıklanması, biliyorsunuz yasak. Ama tek şey söyleyebilirim, bunlar gibi değil o mektuplar" demekle yetindi. Prof. Halaçoğlu, şunları söyledi:"Bu mektupların Tarih Kurumu’ndan çıkmış olması mümkün değil. Kurumdakiler tamamen kilit altında. Kimsenin ulaşması mümkün değil. Çift anahtarlı özel bir kasada. Bu anahtarların birisi kurum başkanında diğeri arşiv müdüründe. Ne başkan, ne de arşiv müdürünün tek başına açması mümkün değil. Arşivden çıkarılması için ikisinin bir araya gelmesi lazım. Benim zamanıma kadar tüm evrak torbalardaydı. Arşivdeki özel yerlerde farklı şekillerde saklanmış. Kimsenin torbalarda ne olduğundan haberi yoktu. Karışıktı. Biz envanter çıkardık, mahkemedeki kayıtlarla eşdeğer olup olmadığına baktık sonra özel bir kasaya aldık.Satışa sunulan mektupların sahte olacağını sanmıyorum. Tarih Kurumu’na gelmeden önce değişik şekillerde bazı kişilere intikal etmiş, piyasaya düşmüş olabilir. Orijinalini görmedim ama Latin alfabesiyle yazılmış olanları okudum. Sahte olup olmadığını anlamak için de çeşitli teknikler var. Orijinalini görsem sahte olup olmadığını söyleyebilirim. Kağıdın, mürekkebin tahlili yapılabilir. Bu mektuplardan benim ilk kez haberim oluyor. Heralde kimsenin de haberi yoktu."