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O mahalledeki trafik kazalarında hep 'Halil'ler öldü, kazalar aynı günlerde oldu

Mahalle sakinleri, 14 küçükbaş hayvanı 'kurban' etti

25 Kasım 2017 11:39

Kütahya’da, son 1 yıl içerisinde meydana gelen trafik kazalarında, aynı mahalleden ismi Halil olan 4 kişi hayatını kaybetti. Cuma ve cumartesi günleri yaşanan trafik kazalarındaki bu tesadüf nedeniyle mahalle sakinleri 14 küçükbaş hayvanı "kurban" etti.

Habertürk'te yer alan habere göre; Çukurköy Muhtarı İsmail Akkoç, mahallelilerin 1 yılda trafik kazalarına 5 kurban verdiğini, 4’ünün isminin Halil olduğunu, son kazada ise Halil isimli vatandaşın yaralandığını eşinin ise hayatını kaybettiğini söyledi.

Bunun üzerine mahalledeki gençlerin girişimleriyle para toplayıp kurban kestiklerini anlatan Akkoç, “Bu kazaları ilginç kılan bir diğer ayrıntı ise cuma ve cumartesi günü meydana gelmiş olması. En son meydana gelen Halil isimli vatandaşın eşinin hayatını kaybettiği kaza cuma günü, diğer kazalar ise cumartesi gece 03.00’ten sonra meydana geldi” dedi.

O yaralı, eşi de öldü

Kayınvalidesinin trafik kazasında yaşamını yitirdiğini anlatan Mehmet Tunç ise şunları söyledi:

“En son meydana gelen kazada kayınvalidem hayatını kaybetti. Aynı olayda kayınpederim Halil de yaralandı. Onun durumu şu anda iyiye gidiyor.”

 

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