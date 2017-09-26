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Spor

O maden işçileri Atiker Konyaspor'un UEFA maçında onur konuğu

KONYA, (DHA)- ZONGULDAK'ta bindikleri özel halk otobüsünün koltukları kirlenmemesi için boş koltuklara oturmayıp, ayakta yolculuk yapan maden işçileri, Atiker Konyaspor'un, Vitoria SC ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçında onur konuğu olacak

26 Eylül 2017 17:53

KONYA, (DHA)- ZONGULDAK\'ta bindikleri özel halk otobüsünün koltukları kirlenmemesi için boş koltuklara oturmayıp, ayakta yolculuk yapan maden işçileri, Atiker Konyaspor\'un, Vitoria SC ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçında onur konuğu olacak. 
Atiker Konyaspor kulübü, resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, Zonguldak\'da özel halk otobüsünde \'Koltuklar kirlenmesin\' diye oturmayan maden işçilerini 28 Eylül Perşembe günü Konya\'da oynanacak Vitoria SC maçına davet ettiklerini belirtti. Açıklamada, şöyle denildi: 
\"Zonguldak’ta bindikleri özel halk otobüsünde \'kirlenmesin\' diye boş koltuklara rağmen ayakta seyahat eden Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi Müdürlüğü’nde çalışan maden işçilerimiz Portekiz temsilcisi Vitoria SC ile UEFA Avrupa Ligi’nde oynayacağımız önemli karşılaşmada kulübümüzün özel misafirleri olarak ağırlanacaklar. İnce düşünce, hassas davranışlarıyla tüm Türkiye’nin takdirini toplayan madencilerimiz, başkanımız Fatih Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerimiz maç öncesinde bir araya gelecek. Perşembe gecesi ise taraftarımız ile birlikte UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta karşılaşmasını locadan takip edecekler.\'\'

 

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