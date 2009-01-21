‘O kuyulardan bomba değil cesetler çıkacak’

DTP Grup Başkanvekili Selahattin Demirtaş, öldürülen bazı kişilerin BOTAŞ kuyularına atıldığını iddia ederek, 'O kuyulardan bomba, silah değil cesetler çıkacak' dedi.



TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Demirtaş, Silopi'deki kimsesizler mezarlığında, faili meçhul cinayete kurban giden 200 kişinin cesedinin bulunduğa ve öldürülen bazı kişilerin BOTAŞ kuyularına atıldığına ilişkin iddialarını tekrarladı.



Demirtaş, DTP Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır'ın iddialarla ilgili Genel Kurulda dün söz aldığını, Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in de bu konuda ellerinde bilgi ve belge bulunup bulunmadığını sorduğunu anımsattı.



TBMM'nin yasama organı olduğunu, milletvekillerinin talep ve iddialarının yürütme ve yargı organları tarafından açıklığa kavuşturulması gerektiğini ifade eden Demirtaş, "Hiç kimse Meclis kürsüsüne somut delille çıkmaya mecbur değil" dedi.



Demirtaş, 1993 yılında Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Alaca köyünde gözaltına alınan 11 kişinin daha sonra cesetlerinin bulunduğunu anlatan Demirtaş, bu cesetlere ait belge ve fotoğrafları gösterdi.



Kuyular açılsın



Gözaltına alınan veya kaybolan bazı kişilerin cesetlerine ulaşıldığını bildiren Demirtaş, "2005'te kayıplarla ilgili çok sayıda başvuru yaptık. O zaman da Başbakan aynıydı, iktidar aynıydı. Sanki hiç bu olaylar yaşanmamış gibi gösterilmesi manidardır. BOTAŞ'ın ölüm kuyularıyla ilgili iddia, önceki cesetlerin nerelerde gömüldüğünü söyleyen aynı itirafçıya yani Abdülkadir Aygan'a ait. Tuncay Güney'in sunduğu kadar delil mi bekleniyor? TRT gitsin iddia edilen yerlerde canlı yayın yapsın, mezarlar, kuyular açılsın. O kuyulardan bomba, silah değil cesetler çıkacak" diye konuştu.



"Türkiye'nin bu gerçeklerle yüzleşmesi lazım" diyen Demirtaş, toplumun devletle aidiyet bağlarının nasıl koparıldığının da araştırılması gerektiğine dikkati çekti.



Demirtaş, iddialarının araştırılması için Meclis Araştırma Komisyonu kurulması için önerge hazırladıklarını sözlerine ekledi.

