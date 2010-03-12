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Spor

O küfürler Tello’ya

İnönü’de hakeme hakaret ettiğini reddeden Abdullah Avcı hedefindeki ismi açıkladı.

12 Mart 2010 02:00

T24 - İnönü’de hakeme hakaret ettiğini reddeden Abdullah Avcı hedefindeki ismi açıkladı.

Vatan Gazetesi'nde Erdal Cömert imzası ile yeralan habere göre, İstanbul BŞB.’nin efendiliğiyle tanınan çalıştırıcısı Abdullah Avcı’nın İnönü’de çıldırmasına neden olan ismin Beşiktaşlı Tello olduğu ortaya çıktı. Küfür ettiği an kameralara yansıyan Avcı yakın çevresine olayın iç yüzünü şu sözlerle anlattı: “Saha içindeki tutumun televizyondan farklı anlaşılmış. Orada ettiğim laflar ve kullandığım ifadeler kesinlikle Yunus Yıldırım’a değildi. Değil Yunus hocaya hiçbir hakemimize öyle ifadeler kullanmam.

O lafların hepsi Tello’yaydı. Nedeniyse onun sahadaki kötü niyetli davranışlarıydı. Zaten Beşiktaş seyircisi bize karşı ön yargılı ve protestoya hazır. Geçen sezondaki gibi tribünleri provoke etti. Adeta bizi seyircinin önüne attı.


Üzülmez'e şikayet

2. yarıdaki o pozisyonda Tello oyuncuma dirsek attı. Tam da gözümün önünde. Hakeme sadece ’Nasıl görmüyorsun bunu? Atsana adamı’ dedim. Ardından tepkimi Tello’ya o ifadeleri kullanarak gösterdim.

Tello'yu devre arasında da İbrahim Üzülmez’e ‘Bu adamı kontrol edin kaptan’ diyerek şikayet ettim, o da bana ‘Hocam takma kafanı, konuşacağım’ dedi.”


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