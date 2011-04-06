O kitapçıklar nerede?

T24 - Facebook’taki “ÖSYM Ben Tatmin Olmadım” adlı grubun üyeleri Bitlis’te 8 kitapçığın eksik olduğunu gösteren fotoğraf yayınladı. Bunun üzerine ÖSYM’nin sitesine bakıldı, sadece Bitlis değil birçok ilde çok sayıda kitapçığın eksik olduğunu gördük.



Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile ilgili gizli şifre iddiaları sonrasında yaşanan gelişmeler sosyal paylaşım siteleri ve forumlara taşındı. Bu yıl 27 Mart’ta yapılan YGS’ye girmiş olan adaylar şifre skandalının ardından tepkilerini sosyal paylaşım sitesi facebook’ta oluşturdukları “ÖSYM şifre skandalı”, “YGS, LYS Şifre Skandalı”, “ÖSYM’de Şifre Var Diyenler” isimli gruplar aracılığıyla duyurmaya çalışıyor. Vatan gazetesinde yer alan haber şöyle:





‘Neden bunları yayınlamadınız?’



ÖSYM’nin sitesinde yayınlamış olduğu kitapçıklara erişmekte sorun yaşandığını anlatan bir grup aday facebook’ta kurdukları “ÖSYM Ben Tatmin Olmadım” adlı grupta ÖSYM Başkanı Ali Demir’in “1 milyon 700 bin kitapçığın yayınlanacağı” açıklamasının doğru olmadığını, bazı kitapçıkların atlanarak ÖSYM’nin internet sitesine yüklendiğini iddia etti ve bu kitapçıkların neden yayınlanmadığını sordu.





En son Elazığ yayınlandı



Grubun üyelerinden Serhat Başak isimli bir öğrencinin paylaştığı fotoğrafta, ÖSYM’nin Bitlis Merkez’e ait olan kitapçıklarda sırasıyla 22,24,25,26,27,28,29 ve 30 numaralı kitapçıkların eksik olduğu görüldü. Bunun üzerine ÖSYM’nin sitesine girip incelediğimizde sadece Bitlis değil, aralarında Amasya, Ankara, Bingöl, bursa ve Diyarbakır’ın da olduğu birçok ilde kitapçıkların atlanarak yayınlandığını gördük. Dün akşam saatlerinde ÖSYM, Elazığ’ın kitapçıklarına kadar gelmişti.



Bu da daha çok sayıdaki ilde kitapçıkların eksik yayınlanabileceği ihtimalini doğurdu. Şimdi adaylar ÖSYM’den bu kitapçıkların neden yayınlanmadığı sorusunu cevaplamasını istiyor.







ÖSYM yetkilileri hakkında suç duyurusu



Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Liseli üyeleri, YGS ile ilgili iddialar nedeniyle ÖSYM yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Adliye önünde toplanan TGB Liseli üyeleri adına basın açıklaması yapan Can Arslan, “son yapılan YGS’de ortaya çıkan şifreleme sisteminin, liseliler üzerinde oynanan büyük oyunu açığa çıkardığını” ileri sürdü.



ÖSYM Başkanı Ali Demir’in açıklamalarının konuyu aydınlatmadığını savunan Arslan, “İstanbul’daki okullarda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınava girmesine tesadüf diyen ÖSYM Başkanı, bu skandala da tesadüf demiştir. Şıkların bu şekilde yan yana gelme olasılığını matematik bilenler hesaplayabilir. Olasılık 25 milyonda birdir” dedi. Açıklamanın ardından gruptan bazı üyeler ÖSYM yetkilileri hakkında hazırladıkları suç duyurusu dilekçesini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdi.







