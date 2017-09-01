T24 LogoT24 Logo
Gündem

O kebapçının heykelini diktiler

Güneş ATAGÖZ / ÇEŞME (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Çeşme ilçesine, 1

01 Eylül 2017 17:43

Güneş ATAGÖZ / ÇEŞME (İzmir), (DHA) - İZMİR\'in Çeşme ilçesine, 1.5 ay önce o dönemde Türkiye Futbol Direktörü olan Fatih Terim ve damatları ile tartışma yaşayan Yüzevler Kebap\'ın sahibi Selahattin Aydoğdu\'nun heykeli dikildi.
Ege Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Helkel Bölümü\'nden bir grup öğrenci tarafından uluslararası bir bahis sitesinin desteğiyle yapılarak Alaçatı\'daki Yüzevler Kebap\'ın önüne konulan heykel, Fatih Terim ve damatları ile Selahattin Aydoğdu arasında yaşanan olayın unutulmak üzereyken yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Tatilcilerin şaşkın bakışları arasında restoranın önüne, dün öğleden sonra 7 öğrencinin, hocalarıyla birlikte bir kamyonet ile getirip bıraktığı, üzerindeki madalyada \'Türk futbolunun kaderini değiştiren adam Selahattin Aydoğdu\' yazılı heykel ilgi çekti.
Heykeli görünce şaşkınlığını gizleyemeyen Selahattin Aydoğdu, \"Böyle bir sürprizi hiç beklemiyordum, çok şaşkınım. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum\" dedi. Aydoğdu, heykeli kendine benzetemediğini de söyledi. Selahattin Aydoğdu ve heykelinin etrafında toplanan tatilciler ve hayranları, Aydoğdu\'ya yapılan sürprizi  alkışladı. Vatandaşlardan biri, \"Ağabey kralsın, efsanesin, hak ediyorsun bunu\" diyerek Selahattin Aydoğdu\'yu tebrik ederken, fotoğraf çektirmek için sıraya giren topluluk Alaçatı trafiğinde yoğunluğa sebep oldu.
Çeşme Alaçatı\'da bulunan Yüzevler Kebap\'ın sahibi Selahattin Aydoğdu, geçen temmuz ayında gece işyerine baskına geldiklerini öne sürdüğü Fatih Terim ve damatları ile tartışma yaşamış, haber gündeme bomba gibi düşmüştü. Yaşanan olayların ardından Fatih Terim uzun süre sessiz kalmış, sonrasında ise Türkiye Futbol Direktörlüğü görevinden ayrılmıştı.
FOTOĞRAFLI
 

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Güneş ATAGÖZDHATürkiye Futbol DirektörüFatih TerimYüzevler KebapSelahattin AydoğduEgeMarmaraGüzel Sanatlar Fakültesi Helkel BölümüTatilcilerinHeykeliEmeğiAydoğduVatandaşlardanAlaçatıYaşananTürkiye Futbol

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24