'O kaset sekiz yıllık'

T24 - 5 yıl önce parti yönetimini ağır şekilde eleştirerek CHP'den ayrılan ancak geçtiğimiz mart ayında yeniden CHP'ye dönme kararı alan Zülfü Livaneli, CHP Lideri'nin olay kaseti hakkında, 'O kaset 8 yıllık' yorumunu yaptı.



Vatan gazetesi yazarı Zülfü Livaneli'nin "Kasetle başlayan büyük satranç" başlığıyla (9 Mayıs 2010) yayımlanan yazısı şöyle:





"Bugün Veda filmiyle ilgili teşekkürlerime devam edecektim ama ortaya çıkan kaset ve bunun yarattığı siyasi deprem, bu konudan söz etmemi zorunlu kıldı.



Duygularım bu işin komplo yönüne isyan ediyor.



Sekiz yıl önce gizli eller, bir odaya kamera yerleştiriyor, insanların en mahrem anlarını videoya çekiyor.



Sonra bu kaseti sekiz yıl boyunca saklıyor; belki şantaj için kullanıyor ve zamanının geldiğine karar vererek piyasaya sürüyor.



Bundan daha aşağılık bir siyasi mücadele şekli olamaz.





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İkinci konu bu işi kimin yaptığı.



Mantığım bana bu işi AKP’nin ya da ona yakın çevrelerin yapmadığını söylüyor.



Çünkü seçim öncesinde değiliz.



Ayrıca Tayyip Erdoğan’ın bu yayına tepki göstererek sitelerden kaldırtması, Gül’ün üzüntülerini belirtmesi, RTÜK’ün ve yargının acele biçimde yayın yasağı getirmesi bunu açıkça ortaya koymakta.



Geriye kalıyor iki seçenek: Ya CHP’ye yakın bazı çevreler sızdırdı bu kaseti ya da CHP’de değişim isteyen bazı uluslararası güçler.



Çünkü önümüzde kurultay var.



Kasetin zamanlaması 14 ay sonraki seçimle değil, bu ay içindeki kurultayla ilgili.



Belki de Baykal’ı istifaya zorlayarak CHP’nin başına yeni bir kişiyi geçirme niyetinin başlangıç hamlesidir bu.



Böylece önümüzdeki seçimlerde CHP’yi iktidara getirme hesapları yapılıyor olabilir.



Uluslararası bazı çevreler de yapıyor olabilir bu hesabı.



Yani İran’la yakınlaşan ve İsrail’e kafa tutan Erdoğan’ı tasfiye edebilmek için önce Baykal’ı ortadan kaldırmaya yönelik bir satranç oyunun ilk hamleleri.



Uluslararası siyasetin bir satranç gibi yürütüldüğünden kimsenin kuşkusu yoktur herhalde. Bunlar ilk hamleler. Bakalım daha neler göreceğiz.





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Siyasi analizler bir yana işin insani yönü çok ama çok çirkin.



Kişisel sorumlulukları ve işin ahlaki boyutu ne olursa olsun Baykal’a ve Baytok’a bir insan hakları ihlali uygulanmıştır.



Hem de en ağırından. "





