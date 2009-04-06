O karikatürist 3 yıl sonra konuştu

2006 yılında Hz. Muhammed'i rencide edecek nitelikteki karikatürlerle Batı ile İslam dünyasını karşı karşıya getiren ve NATO'da genel sekreterlik krizinin yaşanmasına yol açan gelişmeleri tetikleyen Danimarkalı karikatürist Kurt Westergaard, üç yıl sonra ilk kez BBC'ye konuştu. Saklanmaktan vazgeçen karikatürist, "Artık kimseden korkmayacak kadar yaşlandım" dedi.



İslam dünyasının tepkisini çeken karikatüristin tekrar hatırlanmasına ise, karikatür krizinde aldığı tavır nedeniyle Türkiye'nin Danimarka Başbakanı Rasmussen'in NATO genel sekreteri olmasına direnmesi yol açtı.



Hz. Muhammed'i aşağılayan karikatürlerin yayımlandığı 2006'dan beri dünya medyasından köşe bucak saklanan karikatürcü BBC'ye konuştu.



BBC'nin sözleriyle “artık saklanmaktan vazgeçen" karikatüristin ilk sözü de, “Artık 73 yaşındayım. Hayatımın çoğu gitti azı kaldı. Kimseden korkmayacak kadar yaşlandım. PET'e de (Danimarka Gizli Servisi) sonuna kadar güveniyorum" oldu.



BBC muhabiriyle görüşmeye, anarşist kimliğini dışa vuran kırmızı ve siyah renkli giysileriyle gelen karikatürist, insanlığın, demokratik eğerlerin baskı altında baskı altında olduğu bir dönemde yaşadığını ileri sürerek kendini savundu.



3 yıldır yer altında yaşıyordu



BBC'nin “Aşırı İslamcıların başına 1 milyon dolar koyması nedeniyle 3 yıldır yer altında yaşıyor" diye tanıttığı Danimarkalı karikatürist Westergaard, artık saklanmaktan vazgeçtiğini açıkladı.



Karşı saldırıya geçti



BBC'ye göre, Danimarkalı karikatürist sadece saklandığı yeraltından çıkmakla kalmayıp aynı zamanda karşı saldırıya da geçti.



Kendi çizdiği karikatürlerin “Muhammed bombası" kadar kışkırtıcı olmadığını söyleyen Kurt Westergaard, tek amacının İslam'ı ve mollaları destekleyen politikacıları eleştirmek olduğunu kaydetti.



Sorunun bir konuşma ve düşüncelerini ifade etme sorunu olduğunu savunan Westergaard, “Demokratik değerlerin baskı altına alındığı ve dolayısıyla sonuna kadar savunulması gereken bir dönemde yaşıyoruz" diye ekledi.



BBC, Danimarkalı karikatüristin yeniden ortaya çıkmasının, basın özgürlüğü ve dine saygı tartışmalarını yeniden alevlendireceğini yazdı.



Kurt Westergaard'ın karikatürleri yüzünden Rasmussen'in NATO Genel Sekreteri olmasına direnen Türkiye'nin ancak Obama'nın karizmasıyla ikna edilebildiğini beliren BBC'ye göre, Rasmussen'in Batı ile Müslüman dünyası arasındaki yaraları iyileştirebilmesi için çok fazla çaba harcaması gerekecek.



BBC, bazı Danimarka ve Türk basın organlarında Rasmussen'in İslam dünyasından özür dileyeceğine dair haberler çıktığını hatırlatarak, böyle bir geri adımın, olaylardan dolayı üç yıldır başı ağrıyan Danimarkalıları kızdıracağını iddia etti.

