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"O kanlı Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü Pir Sultan Abdal yapana kadar siyaseti bırakmayacağım"

CHP’li Eren Erdem: Kendime bir söz verdim

18 Eylül 2016 20:00

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, İstanbul'da açılışı yapılan 3'üncü Boğaz Köprüsü'ne Yavuz Sultan Selim adı verilmesine tepkisini dile getirirken, "Kendime bir söz verdim. O kanlı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü Pir Sultan Abdal Köprüsü yapana kadar siyaseti bırakmayacağıma dair kendime söz verdim" dedi.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, 

Küçükçekmece'deki Garip Dede Kültür ve Cemevi Derneği tarafından 'Sözümüz Kutsaldır' adı verilen Sonbahar Resitali düzenlendi. Etkinlik nedeniyle polis ekipleri bölgede önlem alırken, gelenler de aramadan geçirildi. 'Kerbela'dan günümüze özgürlük, eşiklik adalet istiyoruz. Darbelere Hayır. Garip Dede Dergahı' pankartının asılı olduğu cemevindeki etkinliğe, CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, CHP ilçe yöneticilerinin yanı sıra Küçükçekmece, Avcılar ve Esenyurt'tan gelen yaklaşık 1000 kişi katıldı. 

 

CHP'li Eren Erdem, yaptığı konuşmada Alevi toplumunun Türkiye'de laiklik, demokrasi ve barışın çimentolarından birisi olduğunu anlatırken, O kanlı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, 'Pir Sultan Abdal Köprüsü' yapana kadar siyaseti bırakmayacağıma dair kendime söz verdim." dedi. Erdem, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin cemevlerinin ibadethane kabul edilmesi yönündeki kararını TBMM'de gündeme getirdiklerini anlattıktan sonra Eğitim-Sen üyelerinin görevden uzaklaştırılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.  Erdem, "Eğitim- Sen bu ülkenin devrimci mirasıdır. Sana eğitim seni devrimcileri solcuları yedirmeyeceğiz" dedi.

Garip Dede Kültür ve Cemevi Derneği Başkanı Celal Fırat da birlik beraberliğe en fazla ihtiyaç duyulduğu, kimsenin ötekileştirilmemesi gereken, laik, demokratik Türkiye özlemi duyduklarını, cem evlerinin sadece lokma pişirilen, cenaze kaldırılan yerler değil, toplumsal meselelere nokta koyan, çözüm getiren konuma getirmek istediklerini anlatırken, yeni ders yılının yarın başlayacağını hatırlattı. Fırat, Vahabi, Sünni-İslam anlayışı ile çocuklara zorunlu din dersi verilmesinin insanlık suçu olduğunu, buna tepkilerini her fırsatta dile getireceklerini söyledi. Arif Sağ'ın rahatsızlığı nedeniyle katılamadığı belirtilen etkinlikte Tolga Sağ, Gani Pekşen, Muharrem Temiz, Erdal Erzincan, sevilen deyişleri seslendirirken, izleyiciler de eşlik etti.

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