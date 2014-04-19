'O kadın gazeteciye küfredin, onu öpün ve taciz edin'

Rusya'nın ani çıkışları ve saldırgan tavırları ile bilinen aşırı sağcı Liberal Demokrat Parti (LDPR) lideri Vladimir Jirinovski yine bir skandala imza attı. Parlamentonun alt kanadı Duma’da düzenlediği basın toplantısında, bir kadın gazetecinin Ukrayna ile ilgili sorusuna sinirlenen aşırı sağcı lider Jirinovski, önce hakaret ve küfürler yağdırdı. Ardından ise korumalarını bu gazetecinin üzerine iterek ona küfretmelerini, öpmelerini ve sert biçimde taciz etmelerini istedi.

Rus ajanslarındaki haberlere göre, MİA “Rossiya Segodnya” gazetesi muhabiri Jirinovski’ye “Ukrayna’nın Rus vatandaşlara ülkeye giriş yasağını getirmesinden sonra Rusya’nın da Ukrayna’ya misilleme yapması gerekiyor mu?” sorusunu yöneltti. Şimdiye kadar da ‘enteresan’ çıkışlarıyla sıklıkla gündem yaratmış olan Jirinovski ise gazeteciye sert bir şekilde seslendi ve ardından da beraberindeki LDPR üyelerine, gazeteciyi ‘taciz’ etmeleri için hedef gösterdi.

İnterfaks muhabirlerinden biri, Jirinovski’nin ‘bir kadına üstelik de hamile bir kadına hakaret ettiğine’ dikkat çekmeye çalışsa da bu açıklamalar aşırı sağcı lideri durdurmaya yetmedi. Jirinovski, bu sefer de İnterfaks muhabirine dönerek, “İnterfaks’taki işinizden kovulacaksınız, o kadar! Başka sorusu olan var mı?” diye bağırdı.

Basın özür talep etti

MİA Rossiya Segodnya gazetesinden yapılan açıklamada, Jirinovski’nin davranışının kabul edilemez olduğu ve bir an önce özür dilemesi gerektiği belirtildi. Gazete, Duma Başkanı Sergey Narışkin’e de yazılı başvuruda bulunarak, Jirinovski’nin bir ay süreyle Duma’daki konuşmalarının yasaklanmasını istedi. Ayrıca, Jirinovski’nin Rossiya Segodnya ve İnterfaks muhabirlerinden kamuoyu önünde özür dilemesi de talep edildi.