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"O kadar tuhaf bir 'yol arkadaşlığı' ki bu; biri Davutoğlu diğeri Arınç üzerinden ötekine mesaj yolluyor"

"Bu akıl tutulması falan değil, düpedüz insanları aptal yerine koymak"

25 Nisan 2018 12:08

Gazeteci Ünsal Ünlü, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 24 Haziran 2018'de yapılacak seçimlerde aday olacağı yolundaki iddiayla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Gül'ün eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Bülent Arınç ile bir araya geldiğini hatırlatan Ünlü, "O kadar tuhaf bir 'yol arkadaşlığı' ki bu; biri Davutoğlu diğeri Arınç üzerinden ötekine mesaj yolluyor" dedi.

Ünlü, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda sözlerine şöyle devam etti:

"O kadar tuhaf bir "yol arkadaşlığı" ki bu; biri Davutoğlu diğeri Arınç üzerinden ötekine mesaj yolluyor. Ve birileri de diyor ki 'Erdoğan'ın karşısına çıkacak aday olarak Gül ismi üzerinde uzlaşmak gerek.' Bu akıl tutulması falan değil, düpedüz insanları aptal yerine koymak!"

Ne olmuştu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 Kasım 2019'da yapılacak seçimlerin, "Olumsuz gelişmeler olabilir" uyarısıyla 26 Ağustos 2018'e çekilmesini önermişti. İlk etapta yorum yapmaktan kaçınan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ertesi gün (18 Nisan 2018) Bahçeli ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından teklifi kabul ettiklerini açıklamış, seçimlerin 24 Haziran 2018'de yapılacağını duyurmuştu.

Erken seçim kararı sonrası CHP ve Saadet Partisi'nin "ortak aday" olarak Gül ismi üzerinde uzlaştığı ileri sürülmüş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i bu konuda ikna etmeye çalıştığı iddia edilmişti. 

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