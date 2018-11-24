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O ismin babasından Erdoğan'a: Bugüne kadar size oy verdim, ahiretime zarar vermek istemiyorum

"Rabbimizin belirlediği adayları seçmek istiyorum"

24 Kasım 2018 13:38

AKP'li Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ın babası, ilahiyatçı Ali Rıza Demircan 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçime ilişkin olarak kaleme aldığı yazısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a seslendi. Bugüne dek Erdoğan ve AKP'ye oy verdiğini belirten Demircan, "Ahiretime zarar vermek istemiyorum" ifadesini kullandı.

Demircan, Mirat Haber'de yayımlanan "Sayın Cumhurbaşkanım artık Kurani vasıfları taşıyanlara oy vereceğim" başlıklı yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik olarak "Katıldığınız ve kazandığınız bütün seçimlerde size oy verdim. Oy vermekle de kalmadım, yazılarımla ve özel sohbetlerimle destek de verdim" dedi.

"Üstelik bir de seçip önümüze koyduklarınızı da seçtim. Ama artık yalnızca vasıflarını Rabbimizin belirlediği adayları seçmek istiyorum" ifadesini kullanan Demircan, şunları kaydetti:

 

"Katıldığınız ve kazandığınız bütün seçimlerde size oy verdim. Oy vermekle de kalmadım, yazılarımla ve  özel sohbetlerimle destek de verdim. Üstelik bir de seçip önümüze koyduklarınızı da seçtim. Ama artık yalnızca vasıflarını Rabbimizin belirlediği adayları  seçmek istiyorum. Çünkü  -hüsn-ü zan besliyor isem de-hangi  vasıflar dikkate alarak aday seçimi yapıldığını tam olarak  bilmiyorum ve bu durum benim Rabbim katındaki sorumluluğumu düşürmez. Âhiretime zarar vermek istemiyorum."

 

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