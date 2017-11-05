O işitme engelli, ağaç budadığı makinenin üzerine düşüp öldü (2)

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Antalya\'nın Manavgat İlçesi\'nde zeytin bahçesindeki çalılıkları budarken elektrikli hızar makinesinin üzerine düşüp yaşamını yitiren işitme engelli Mehmet Öz, Tepeköy mezarlığında toprağa verildi. Mehmet Öz’ün cenaze törenine akrabası olan Ak Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın ile ailesi, yakınları ve vatandaş katıldı. İşitme engelli arkadaşları da Mehmet Öz’ü son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Mehmet Öz’ün cenazesi Külliye Camii imam hatibi Mustafa Yılmaz’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Uzun yıllar İşitme Engelliler Spor Kulübü’nde futbol ve voleybol branşlarında spor yapan, geçen yıl voleybol takımı olarak Türkiye Şampiyonu olan takımda yer alan Mehmet Öz, son olarak Manavgat İşitme Engelliler Spor Kulübü’nde yöneticilik yapıyordu.

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