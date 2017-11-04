O işitme engelli, ağaç budadığı makinenin üzerine düşüp öldü

Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Manavgat İlçesi\'nde zeytin bahçesindeki çalılıkları budarken elektrikli hızar makinesinin üzerine düşen 27 yaşındaki Mehmet Öz, öldü. Geçen hafta evlenen işitme engelli eski sporcu Mehmet Öz, İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı\'nın İngiltere\'yi 5-0 yendiği maç öncesi eşiyle birlikte gelinlik ve damatlıkla sahaya inip gazetecilere poz vermişti.

Manavgat\'a bağlı Tepeköy Mahallesi\'nde oturan Mehmet Öz, eşi, anne ve babasıyla zeytin toplamak için bahçeye geldi. Saat 11.00 sıralarında elektrikli ağaç kesme motoruyla bahçenin sınırındaki çalıları budayan Mehmet Öz, kestiği dal parçalarını toplamak için kesme motorunu çalışır vaziyette yere bıraktı. Dal parçalarını topladığı sırada dengesini kaybeden Mehmet Öz, sırt üstü kesme motorunun üzerine düştü.

Mehmet Öz\'ün düştüğünü gören ailesi yanına koştu. Elektrikli motoru durduran yakınları, sırtında derin kesik bulunan Mehmet Öz için sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet Öz\'ün öldüğünü belirledi. Daha sonra olay yerine jandarma ekipleri geldi. Savcının incelemesinin ardından Mehmet Öz\'ün cenazesi Manavgat Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Mehmet Öz\'ün, geçen yıla kadar futbol ve voleybol branşlarında faaliyet gösterdiği, Manavgat İşitme Engelliler Spor Kulübü\'nde yönetici olarak görevine devam ettiği belirtildi.

MİLLİ MAÇTA SAHAYA ÇIKMIŞLARDI

Mehmet Öz, geçen hafta Kübra Yılmaz ile evlenirken, çift İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı\'nın 29 Ekim\'de Antalya\'da İngiltere\'yi 5-0 yendiği karşılaşmada gelinlik ve damatlıkla sahaya çıkmıştı. Taraftarı selamlayan çift, gazetecilere de milli takımı desteklemek için düğünden maça geldiklerini söylemişti.

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