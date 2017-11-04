T24 LogoT24 Logo
Gündem

O işitme engelli, ağaç budadığı makinenin üzerine düşüp öldü

Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde zeytin bahçesindeki çalılıkları budarken elektrikli hızar makinesinin üzerine düşen 27 yaşındaki Mehmet Öz, öldü

04 Kasım 2017 18:50

Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Manavgat İlçesi\'nde zeytin bahçesindeki çalılıkları budarken elektrikli hızar makinesinin üzerine düşen 27 yaşındaki Mehmet Öz, öldü. Geçen hafta evlenen işitme engelli eski sporcu Mehmet Öz, İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı\'nın İngiltere\'yi 5-0 yendiği maç öncesi eşiyle birlikte gelinlik ve damatlıkla sahaya inip gazetecilere poz vermişti.
Manavgat\'a bağlı Tepeköy Mahallesi\'nde oturan Mehmet Öz, eşi, anne ve babasıyla zeytin toplamak için bahçeye geldi. Saat 11.00 sıralarında elektrikli ağaç kesme motoruyla bahçenin sınırındaki çalıları budayan Mehmet Öz, kestiği dal parçalarını toplamak için kesme motorunu çalışır vaziyette yere bıraktı. Dal parçalarını topladığı sırada dengesini kaybeden Mehmet Öz, sırt üstü kesme motorunun üzerine düştü.
Mehmet Öz\'ün düştüğünü gören ailesi yanına koştu. Elektrikli motoru durduran yakınları, sırtında derin kesik bulunan Mehmet Öz için sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet Öz\'ün öldüğünü belirledi. Daha sonra olay yerine jandarma ekipleri geldi. Savcının incelemesinin ardından Mehmet Öz\'ün cenazesi Manavgat Devlet Hastanesi morguna konuldu.
Mehmet Öz\'ün, geçen yıla kadar futbol ve voleybol branşlarında faaliyet gösterdiği, Manavgat İşitme Engelliler Spor Kulübü\'nde yönetici olarak görevine devam ettiği belirtildi.
MİLLİ MAÇTA SAHAYA ÇIKMIŞLARDI
Mehmet Öz, geçen hafta Kübra Yılmaz ile evlenirken, çift İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı\'nın 29 Ekim\'de Antalya\'da İngiltere\'yi 5-0 yendiği karşılaşmada gelinlik ve damatlıkla sahaya çıkmıştı. Taraftarı selamlayan çift, gazetecilere de milli takımı desteklemek için düğünden maça geldiklerini söylemişti.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mithat ABAKANMANAVGATAntalya DHA ANTALYA ManavgatMehmetGeçenEngelliler Futbol Milli TakımıManavgatTepeköy MahallesiSaatDalElektrikliDahaSavcınınManavgat Devlet HastanesiEngelliler Spor KulübüMİLLİ MAÇTA SAHAYAKübra

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24