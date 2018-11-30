O ilçedeki Ayakkabıcılar Odası feshedildi

Ticaret Bakanlığı’nca Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 1965 yılından beri faaliyet gösteren Ayakkabıcılar Odası, üye sayısının 100’ün altında düşmesi nedeniyle feshedildi. Bakanlıkça Tuhafiyeciler Odası’na da yazı gönderilerek, 68 üyenin kendilerine bağlandığını bildirdi.

Turgutlu’da 53 yıldır faaliyet gösteren Turgutlu Ayakkabıcılar Odası’na kayıtlı üyelerin çoğu, kriz nedeniyle kepenk kapattı. Daha önce 100’den fazlası üye bulunan odada, bu sayı 68’e düştü. Ticaret Bakanlığı’nca genelge doğrultusunda üye sayısı 100’den aşağı düştüğü için Turgutlu Ayakkabıcılar Odası’nın feshedilmesi kararı alındı. Bakanlıkça 23 Kasım’da Murat Çiçekçi başkanlığındaki 445 üye bulunan Tuhafiyeciler Odası’na da yazı gönderilerek, 68 üyenin bu odaya bağlandığı bildirildi.

Turgutlu Ayakkabıcılar Odası’nın 3 dönemdir başkanlığını yürüten Yılmaz Kocaerkek, “Son zamanlarda üye sayısının düşmesi nedeniyle odamız Ticaret Bakanlığı’nın kararıyla feshedildi. Oda üyelerimiz artık işlemlerini Tuhafiyeciler ve Manifaturacılar Odası’nda görebilecek” dedi.