O iki güne dikkat; seçim uçak biletlerine talebi artırdı, fiyatlar 3'e katlandı!

24 Haziran 2018'de yapılacak seçimler nedeniyle seyahatlerinde değişiklik yapan vatandaşların yurt içi ve yurt dışından gelişlerini özellikle cuma ve cumartesi gününe bırakması uçak biletlerinde talep artışına yol açtı. Buna oy verdikten sonra uçuşunu planlayanların da eklenmesiyle THY ve özel havayolu şirketlerinin bilet fiyatları 2 veya 3 kat arttı.

Habertürk'ten Gökhan Artan'ın haberine göre, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin yapılacağı 24 Haziran öncesi, seçmen kaydı başka kentlerde olan vatandaşlar otogar ve havalimanlarında hareketliliğe neden olacak.

Cuma, cumartesi ve pazar günü seçmenlerin memleketlerine dönüş yolculuğunda artışlar yaşanması bekleniyor. Memleketinde oy kullanacak vatandaşlar, yurt içi ve yurt dışından gelişlerini özellikle cuma ve cumartesine bırakırken, aynı yoğunluk seçim sonrasına da yansıyacak.

Kaydı İstanbul dışında olan seçmenler, cuma gününden itibaren memleketlerine dönüş için özellikle Atatürk Havalimanı'na akın edecek. Yurt dışında bulunan çok sayıda vatandaş da aynı dönem sadece oy kullanmak için Türkiye'ye gelecek.

Kaydının olduğu kentte oy kullanacak vatandaşların yurt içi ve yurt dışından gelişlerini özellikle cuma ve cumartesi gününe bırakması, uçak biletlerinde talep artışına yol açtı. Buna oy verdikten sonra seyahet planlayanların da eklenmesiyle bilet fiyatları 2 veya 3 katına çıktı. Havayolları yolcuların oy kullanma süreçlerini kolaylaştırmak adına biletlerdeki değişiklikleri ise ücretsiz yaptı.

Karşılaştırmalı bilet fiyatlarından bazıları şöyle:

15 Haziran Cuma

■ THY saat 15:15 Trabzon-İstanbul: 169 TL

■ THY saat 00:25 Bodrum-İstanbul: 129 TL

■ THY saat 18:45 Londra-İstanbul: 140 Pound

■ Pegasus saat 14.35 Trabzon-İstanbul: 190 TL

■ Pegasus saat 15:30 Bodrum-İstanbul: 105 TL

■ Pegasus saat 14.00 Londra-İstanbul: 334 TL

■ Onur Air saat 08:20 Trabzon-İstanbul: 284 TL

■ Atlasglobal saat 07:25 Trabzon-İstanbul: 231 TL

22 Haziran Cuma

■ THY saat 15:15 Trabzon İstanbul: 352 TL

■ THY saat 00:25 Bodrum-İstanbul: 271 TL

■ THY saat 18:45 Londra-İstanbul: 200 Pound

■ Pegasus saat 05:05 Trabzon-İstanbul: 352 TL

■ Pegasus saat 15:30 Bodrum-İstanbul: 341 TL

■ Pegasus saat 14.00 Londra-İstanbul: 858 TL

■ Onur Air saat 08:20 Trabzon-İstanbul: 352 TL

■ Atlasglobal saat 07:25 Trabzon-İstanbul: 321 TL