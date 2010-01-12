O ihbar Çankaya'da kontör bayiinden!





Başbakan Yardımcısı Arınç’a suikast yapılacağı ihbarının, Ankara Çankaya’da bir Telekom bayisinin kontörlü telefonundan yapıldığı ortaya çıktı.





Polis, aramanın yapıldığı bayinin çevresinde bulunan tüm güvenlik kameraları kayıtlarına el koydu. Daha önce aramanın ABD’den yapıldığı öne sürülmüştü.



Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a suikast soruşturmasını başlatan telefon ihbarının, Ankara Çankaya’da Telekom’a ait kontörlü telefondan yapıldığı anlaşıldı. Polis, aramanın yapıldığı yerin çevresindeki tüm güvenlik kameralarına el koydu.İhbar numarasının sırrı, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Büro ekiplerinin yaptığı operasyonda ortaya çıktı. Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, araç muayene istasyonlarında görevli personelin sahte bandrol kullandığı yönünde bilgilere ulaşan polis, aralarında Abdullah T.’nin de bulunduğu 40 kişinin telefonlarını dinlemeye aldı. Yapılan görüşmelerde, Abdullah T.’nin, diğer şüphelilerin cep telefonlarını ‘0312 1230606’ nolu sabit hattan aradığı tespit edildi.





Kontörlü telefon



Numaranın, Arınç’a suikast iddialarıyla ilgili soruşturmayı başlatan ihbar telefonuyla aynı olduğunu belirleyen polis, Telekom’la irtibata geçti. Yapılan ilk incelemelerde, numaranın, Telekom’un fatura ödemeleri için kurulan ve özel şahısların işlettiği bayilerde bulunan kontörlü telefonlara ait olduğu belirlendi.





Bayi belirlendi



Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Arınç’la ilgili ihbarın yapıldığı 19 Aralık günü 14.00 ile 14.45 arasında, Ankara’dan yapılan tüm kontörlü telefon görüşmelerinin kayıtlarını inceledi. Belirtilen saatte, Çankaya’da yeri açıklanmayan bir kontörlü telefondan, ‘155 Polis İmdat’ hattının arandığı, yapılan görüşmenin, ihbardaki görüşmeyle aynı sürede tamamlandığı tespit edildi. Polis, aramanın yapıldığı bayinin çevresinde bulunan tüm güvenlik kameraları kayıtlarına el koydu.





Yurtdışı yalan



İhbarcıya ait numara olan ‘1230606’nın gündeme gelmesinin ardından, aramanın internette kullanılan Skype yazılımı aracılığıyla ABD’den yapıldığı ileri sürülmüştü.









