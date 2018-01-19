O hastane önünde "115 hamile çocuk" protestosu

Enver ALAS/İstanbul, (DHA)- KÜÇÜKÇEKMECE\'deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplanan bir grup, \'115 hamile çocuk\' skandalını protesto etti.

Emek Partisi İstanbul örgütü üyesi yaklaşık 30 kişilik grup, saat 15.00 sıralarında hastane önünde toplandı. \"Tüm Sorumlular Açığa Çıkarılsın\" yazılı bir pankart açan grup, sık sık \"Elini çocuk bedeninden çek\", \"Tecavüzcüyü değil çocuğu koru\" şeklinde sloganlar attı. İl örgütü yöneticilerinin de bulunduğu grup, bir basın açıklaması yaptı.

Küçükçekmece İlçe örgütünden Neslihan Karyemez\'in yaptığı açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi:

\"Durumun kendisi kadar vahim olan ise çocukların durumunun polise bildirilmesi zorunlu olduğu halde hastane bu bildirimleri yapmıyor. konuyu savcılığa bildiren bir sağlık emekçisi iki kez görev yeri değiştirilerek sürülüyor. Valilik ise soruşturma izni vermiyor. Sağlık Bakanlığı, durum kamuoyuna yansıpıy, tekpiler gelince \'araştırılacak, soruşturulacak, incelenecek\' ile sınırlı bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Ülkede açığa çıkan bu utanç tablosundan, uyguladıkları politikalarla siyasi iktidar sorumludur\"

Açıklamada, ayrıca \'utanç listesi\'nin sorumlularının yargılanmaları da istendi. Basın açıklamasını hastaneden çıkan çok sayıda kişi de izledi, atılan sloganlara alkışlarla destek verdi. Grup basın açıklamasının ardından hastane önünden ayrıldı.

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