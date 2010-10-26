'O gün çocuk olan Samast'ın tutukluluğuna devam

T24 - Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada, dosyası Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen Ogün Samast'ın tutukluluğunun devamına hükmedildi.



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İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, Ogün Samast'ın avukatı Levent Yıldırım'ın celse arasında dosyaya sunduğu dilekçede yer alan müvekkilinin dosyasının ayrılarak İstanbul Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesi yönündeki talebine ilişkin Cumhuriyet Savcısı Mustafa Çavuşoğlu'nun görüşü soruldu.





Savcı Çavuşoğlu, Ogün Samast'ın suç tarihinde 18 yaşından küçük olduğunu belirterek, 6008 sayılı ''Terörle Mücadele Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun''un 8. maddesiyle, CMK'nın 250. Maddesinin 4. bendine eklenen fıkradaki hüküm gereği, mahkemenin Samast hakkındaki dava dosyasında görevsizlik kararı vererek dosyayı İstanbul nöbetçi Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine göndermesini istedi.





Savcının görüşüne ilişkin diyecekleri sorulan Samast'ın avukatı Levent Yıldırım, daha önce mahkemeye sunduğu dilekçesinde belirtmiş olduğu nedenlerden dolayı müvekkilinin dosyasının ayrılarak Çocuk Mahkemesine gönderilmesini ve tutukluluk halinin kaldırılmasını istediğini bildirdi.





Müdahil avukatlarından Güray Dağ da, dosyada maddi delillerin ortaya çıkarılması açısından tutuklu sanık Ogün Samast'ın diğer sanıklarla bu mahkemede yargılanması gerektiğini düşündüklerini belirterek, değişen yasa kapsamında takdirin mahkemeye ait olduğunu söyledi.







Mahkeme heyeti, 6008 sayılı ''Terörle Mücadele Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun''un 8. maddesiyle, CMK'nın 250. Maddesinin 4. bendine eklenen fıkradaki hükmü hatırlatarak, buna göre Ogün Samast hakkındaki dava dosyasının ayrılmasına ve ayrılan dava açısından mahkemenin ''görevsizliğine'' karar verdi.





Samast hakkındaki dava dosyasının görevli ve yetkili İstanbul nöbetçi Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar veren mahkeme heyeti, sanık hakkındaki kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olgular bulunduğundan tutukluluk halinin devamına hükmetti. Heyet bu kararı oy birliğiyle aldı.





Kararın ardından mahkeme heyeti başkanı Erkan Canak'ın talimatı doğrultusunda Ogün Samast görevli jandarma erlerince duruşma salonundan çıkarıldı.





Samast salondan çıktığı sırada, öldürülen Hrant Dink'in kardeşi Hosrof Dink, Mahkeme Başkanı Canak'a yönelik olarak ''Adalet işleseydi bu böyle olmazdı. Size düşen sorumluluğu hatırlatıyorum. 4 yıl oldu'' dedi.