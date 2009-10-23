'O görüntülere tekrar şahit olmak istemiyoruz'

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, PKK üyelerinin teslim olması sırasında yaşananlara ilişkin, ''İlk kafiledeki görüntülere tekrar şahit olmak istemiyoruz'' dedi.













Başbakan Erdoğan, Conrad Oteli'ndeki Akdeniz Parlamenterler Asamblesi Genel Kurulu açılışından sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, ''Avrupa'dan PKK'lı bir grubun bu ayın 28 Ekimde İstanbul'a geleceği söyleniyor, doğru mu?'' sorusu üzerine Erdoğan, 28'i gibi bir tarihin söz konusu olmadığını söyledi.

''İlk kafiledeki görüntülere tekrar şahit olmak istemiyoruz'' diyen Erdoğan, bir bayram sevinci gibi, bir dostun bir dosta kavuşması gibi yaklaşımları da doğru bulmadığını kaydetti.

Başbakan Erdoğan, o bayram sevincinin evlerde yaşanabileceğini, orada karşılanabileceklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:

''Aksi takdirde bunlar daha sonra bir bölücü terör örgütünden koparak, Eve Dönüş Yasası çerçevesinde olayları değerlendirirken, dikkat edin ifadelerimi seçerek söylüyorum, yargımızın bunları suçsuz bulması sebebiyle bu işte serbest bırakma sürecini görüyoruz. Bu serbest bırakıldıktan sonra atılan adımlar, planlanan eylemler bizi düşündürüyor. Çünkü bunları tahrik ederek, bunların üzerinden bir devşirme gayreti içerisine girmeyi doğru bulmuyorum. Bu, birlik, kardeşlik sürecine de hizmet etmez. Bu yaklaşım tarzı yanlıştır. Bırakalım gelen insanlar ailelerinin yanına geçsinler. Normal hayata değil de yine anormal süreç için bunları bir figüran olarak kullanma gayreti içerisine samimi düşünce içinde olmayanlar girerse, bu bizi de üzer, ülkemizin diğer kesimlerini de üzer.''