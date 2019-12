T24 -

O gol iptal edilemezdi

Milliyet gazetesi yazarı ve eski hakemlerden Metin Tokat "O gol iptal edilemezdi" başlığıyla yayımlanan (29 Haziran 2010) yazısında, hakemlerden kaynaklanan hataların ve özellikle Arjantin Meksika maçında Arjantin'in ofsayttan attığı golün televizyondan tekrar hakeme izletilip kararın geri alınmasının mümkün olmadığını dile gitirdi.Tokat'ın bugünkü yazısı şöyle:Rosetti ofsaytı verseydi, bundan sonraki her tartışmalı pozisyon için görüntüler izlenir ve maçlar bitmezdi2010 Dünya Kupası'nda oynanan maçlarda hakem hataları tavan yaptı.Arjantin-Meksika maçında Tevez’in attığı ilk gol net ofsayttı ve maçın kırılmasına neden oldu. Stadyumda bulunan dev ekranda pozisyonun tekrarını gören oyuncular, teknik kadro ve Meksikalı seyirciler aşırı tepkide bulunarak İtalyan Hakem Roberto Rosetti’nin kararını değiştirmesi için çok uğraştılar. Ancak başarılı olamadılar.Rosetti, gol kararını verdikten sonra yardımcı hakeminin yanına gittiğinde pozisyonun ofsayt olduğunu anlamıştı. Yüz hatları bunu belli ediyordu. Belki kendisi de golün tekrarını izleyip gördü. Belki de, diğer yardımcı hakemi veya dördüncü hakemi telsiz sistemi ile kendisini ikaz ettiler. O an çok zor durumdaydı. Gol kararını ofsayt nedeni ile iptal etseydi, daha çok tartışılırdı. Çünkü FIFA maçlarda teknolojinin kullanılmasına asla izin vermiyor. Ve FIFA hakem hatalarının teknolojinin yardımı veya televizyon görüntüleri ile yok edilemeyeceği konusunda kararlı tutumunu sürdürüyor.Eğer kararını değiştirseydi! Bundan böyle maçlardaki her tartışmalı pozisyon için görüntüler izlenir ve maçlar bitmezdi. Bu da futbolun cazibesini ortadan kaldırırdı. Hakem hataları yok edilemez, ancak azaltılabilir.Stadyumlardaki dev ekranlarda maçın görüntülerinin verilmesi bence engellenmelidir. Olası hakem hataları sonucu bu görüntülerin izlenmesi maçın tansiyonunun yükselmesine ve olayların çıkmasına neden olabilir.