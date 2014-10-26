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Dünya
Deutsche Welle

‘O gece Pistorius’tan ayrılacaktı’

Reeve Steenkamp’ın annesi kızının öldürüldüğü gece Oscar Pistorius’u terk etmeye hazırlandığını söyledi.

26 Ekim 2014 18:16


İngiliz The Times gazetesinin haberine göre, June Steenkamp kızıyla ilgili yazdığı kitapta “Elbiselerini toplamıştı. Bizim açımızdan hiçbir şüphe yok: Oscar'ı o gece terk etmeye karar vermişti” ifadelerine yer verdi.

Güney Afrikalı atlet, geçen salı günü taksirle cinayetten 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Pistorius 2013 yılının Sevgililer Günü'nde Reeve Steenkamp'ı banyoda olduğu sırada kapı arkasından ateş ederek öldürmüştü. Pistorius kız arkadaşını öldürme niyeti taşımadığını, kapının arkasında bir hırsız olduğunu sandığını söylemişti.

“Reeva: Bir Annenin Hikayesi” (Reeva: a Mother's Story) adlı kitabında June Steenkamp, hâkimin verdiği kararın kendisini “şoke ettiğini” yazdı.

68 yaşındaki anne Steenkamp kitabında Pistorius'u “kibirli”, “kaprisli”, “havai”, “hemen alevlenen” gibi sözlerle niteledi ve ünlü atletin “tetiği çekmeye hazır” bir silah sever olduğunu ve kızını sahiplendiğini yazdı.

Reeve Steenkamp'ın anne ve babası, kızlarının “korkunç bir travma içinde acı çektiğini” belirtiyor. Kızlarının sporcuyla karşılaşmalarının büyük bir talihsizlik olduğunu zira Pistorius'un “er ya da geç birini öldürecek olduğunu” ifade ediyor.

Steenkamp'ın anne ve babası Times gazetesine verdikleri mülakatta Pistorius ile yüz yüze gelmek istediklerini de söyledi.

Kitap 6 Kasım tarihinde piyasaya çıkacak. Kitaptan elde edilecek gelirin bir kısmı Güney Afrika'da cinsel istismara uğrayan kadınlar yararına çalışmalar yapan bir vakfa bağışlanacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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