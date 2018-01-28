O gazi, son yolcuğuna uğurlandı

SAMSUN, (DHA) - SAMSUNLU Kore Gazisi Selahattin Erzincan, geçirdiği rahatsızlık sonucu 88 yaşında hayatını kaybetti. Erzincan için Samsun\'da düzenlenen cenaze törenine, Vali Osman Kaymak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz da katıldı. Erzincan, Zafer Bayramı törenlerinde, yürümekte zorluk çekmesi nedeniyle çevredekiler tarafından oturduğu sandalye ile protokol tribününe götürülmüştü.

Samsun\'da, geçen 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerinde, yürümekte zorluk çekmesi nedeniyle çevredekiler tarafından oturduğu sandalye ile protokol tribününe götürülen Selahattin Erzincan, ölmeden önce son isteğinin, bu törene katılmak olduğunu söylemişti. Kore Gazisi Erzincan, Zafer Bayramı’ndan 5 ay sonra geçirdiği rahatsızlık sonucu 88 yaşında hayatını kaybetti. Selahattin Erzincan için Samsun\'da cenaze töreni düzenlendi. Törene Vali Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve belediye bürokratları, Garnizon Komutanı Recep Ali Üstün, Jandarma Komutanı Ünsal Ağaoğlu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet Diril, gaziler ile Erzincan\'ın yakınları katıldı.

Cenaze töreninde konuşan Başkan Yılmaz, Gazi Erzincan’ı çok sevdiğini belirterek, “Selahattin ağabeyimiz için bugün son görevimizi yerine getiriyoruz. Kendisini çok seven birisi olarak ölümü beni derinden etkiledi. Benim gibi yüzlerce, binlerce kişinin gönlünde taht kuran Selahattin ağabeyimizi hiç unutmayacağım. Rabbim rahmet eylesin. Geride kalan emanetlerine her zaman sahip çıkacağız” dedi.

Selahattin Erzincan’ın cenazesi, Büyük Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Kıranköy Mezarlığı’nda defnedildi.

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