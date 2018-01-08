T24 LogoT24 Logo
Gündem

O fotoğraftaki Suriyeli ayakkabı boyacısı çocuğa ömür boyu üyelik

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, camdan spor salonunun içine baktığı fotoğrafı sosyal medyada paylaşılan Suriyeli ayakkabı boyacısı Muhammet Hüseyin'e (12) sevindirici haber geldi

08 Ocak 2018 20:52

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN\'da, camdan spor salonunun içine baktığı fotoğrafı sosyal medyada paylaşılan Suriyeli ayakkabı boyacısı Muhammet Hüseyin\'e (12) sevindirici haber geldi. Muhammet, işletme sahibi tarafından spor salonuna ücretsiz ömür boyu üye yapıldı.
Turgut Reis Mahallesi İstiklal Caddesi üzerindeki spor merkezine giden üyeler tarafından iki gün önce sosyal medyadan paylaşılan fotoğrafta, Suriyeli ayakkabı boyacısı Muhammet Hüseyin\'in camdan bakarak içeride spor yapanları izlemesi yer aldı. Fotoğrafı gören işletme sahiplerinden Engin Doğan, Muhammet\'i bulup, spor salonuna ücretsiz ömür boyu üye yaptı.
Fotoğrafı görür görmez Muhammet Hüseyin\'i üye yapmak istediğini belirten işletme sahibi Engin Doğan, \"Öncelikli olarak sosyal medyadan paylaşan üyelerimizden birisiydi. Kışın ortasında, terlikle, sırtında çanta ile dışarıdan spor salonuna bakması... Amacımız kendisini bulup, ömür boyu spor yapma imkânı sunmaktı. Ve bunu yaptık, bunu başardık; şu an aramızda. Bizi arayıp Muhammet\'e yardımcı olmak isteyen arkadaşlarımıza da gerçekten teşekkür ediyoruz. Sporu sevmesine gerek yok, hani bu durumda her kimse varsa yardımcı olmamız gerekiyor. Sadece güzel bir şey yaşadık\" dedi.
\'ÇOK MUTLU OLDUM\'
Suriye\'deki savaştan kaçarak Türkiye\'ye sığınan Muhammet Hüseyin ise çok mutlu olduğunu ifade ederek, \"Önünden geçtim, spor yapanlara bakıyordum, sonra beni buldu, yardım etti. Zayıflamama yardım etti. Boyacılık yapıyorum. Suriye\'den geldim, sporları güzel. Ağabeylerim bana yardımcı oluyorlar\" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mahir ALANADIYAMAN DHA ADIYAMANSuriyeliMuhammet HüseyinMuhammetTurgut Reis MahallesiCaddesiFotoğrafıEngin Doğan MuhammetEngin DoğanKışınAmacımızVeBiziSporuSadeceMUTLU OLDUMTürkiyeMuhammet Hüseyin ise

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24