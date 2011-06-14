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O fotoğraf işinden etti!

Oy kullanmaya elinde bidon, üstünde atlet ile göbeğini kaşıyarak giden TV spikeri ajanslara düşen fotoğrafları twitterda paylaşınca işinden oldu...

14 Haziran 2011 03:00

T24 - Oy kullanmaya elinde bidon, üstünde atlet ile göbeğini kaşıyarak giden TV spikeri ajanslara düşen fotoğrafları twitterda paylaşınca işinden oldu... 

SHaber TV spikeri Asım Yıldırım'ın, dün Twitter'da paylaştığı fotoğraf, seçimin ilginç karelerinden biri olmuştu. Ancak bu kare kanal yönetimini oldukça kızdırmış.  

O fotoğraf işinden etti


Yıldırım, oyunu kullanmaya elinde bidon, üstünde atletle giderek, oyunu göbeğini kaşıyarak kullandı.

Yıldırım bu eylemi için, halka 'bidon kafalı' diyenleri protesto etmek amacıyla oy kullanmaya 'bidonla' gitti. Yıldırım, halkı cahil görenlere tepki amacıyla böyle bir yola başvurduğunu söyledi. 

Kanal yönetimi bu hareketi nedeniyle yaptığı programı elinden aldı. Twitter'da ise Asım Yıldırım'a destek yağıyor... 


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