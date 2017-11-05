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O faciadaki teknenin Türk kaptanı tutuklandı (2)

1 CESET DAHA BULUNDU Bodrum açıklarındaki Kardak kayalıkları yakınlarında, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Kilimli (Kalimnos) Adası'na geçmek isterken bindikleri eski balıkçı teknesinin batması sonucu 3 kişinin öldüğü, 15 kişinin ise kurtarıldığı faciad

05 Kasım 2017 20:57

1 CESET DAHA BULUNDU
Bodrum açıklarındaki Kardak kayalıkları yakınlarında, yasa dışı yollardan Yunanistan\'ın Kilimli (Kalimnos) Adası\'na geçmek isterken bindikleri eski balıkçı teknesinin batması sonucu 3 kişinin öldüğü, 15 kişinin ise kurtarıldığı faciada kayıp olan 7 kişiden birinin daha cesedine ulaşıldı.
Kardak Kayalıkları ile Çatal Adası arasındaki bölgede sahilden 2 mil açıkta bulunan cesedin 35 yaşlarındaki 1 erkeğe ait olduğu bildirildi. Sahil güevinlik ekibi tarafından sudan çıkartılarak Turgutreis Limanı\'na getirilen ceset, otopsi için  Muğla Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Diğer 6 kişiiçin ise arama- kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)

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