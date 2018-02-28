O eski Madrid'den eser yok şimdi

LaLiga'da 26. haftanın açılış karşılaşmasında Real Madrid, deplasmanda karşılaştığı Espanyol'a 90+3'te Gerard Moreno'nun attığı golle 1-0 mağlup oldu. Eflatun beyazlıların teknik direktörü Zinedine Zidane, Espanyol karşısında Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'yu dinlendirirdi. Sakatlıkları bulunan Luka Modric, Tony Kroos, Marcelo ve Carlos Casemiro bu maçta forma giymedi.



LaLiga'daki son dört maçını farklı skorlarla kazanan Real Madrid, 90 dakika boyunca etkili olmadığı maçı 90+3'te yediği golle kaybetti. Ligde oynadığı son dört maçtan beraberlikle ayrılan Espanyol da galibiyet hasretini Gerard Moreno bitirdi.

Barcelona ve Atletico Madrid'in ardından üçüncü sırada bulunan Real Madrid 51 puanda kalarak şampiyonluk yarışından iyice uzaklaştı. 4 maç sonra kazanan Espanyol ise puanını 31'e yükseltti.