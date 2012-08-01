O DVD'yi binbaşının eşyaları arasına kim koydu?

Evinde çocuk ve hayvan pornografi görüntülerinin yer aldığı DVD bulunduğu iddiasıyla yargılanan Binbaşı Tamer Karslıoğlu için, Ankara 10’uncu Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi İbrahim Ekdemir beraat kararı verdi. Gerekçesinde de şu cümleye yer verdi: “Sanığı aşağılayıcı bir suçla suçlamak isteyen kötü niyetli kişi ya da kurumlar tarafından bu DVD’nin diğer el konulmuş eşyalar arasına koyulmuş olabileceği...”

Hürriyet'in haberine göre, Binbaşı Tamer Karslıoğlu, elektronik ve bilişim konusunda TSK’nın sayılı subaylarından biri. Ermenice, Rusça, Fransızca ve İngilizce biliyor. Kripto çözme ve kriptolama gibi işlemlerin yapıldığı Genelkurmay’ın en hassas birimi olan ve bir süre önce MİT’e devredilen Genelkurmay Elektronik Sistemler (GES) Komutanlığı’nda uzun yıllar çalıştı.

Karslıoğlu, birim amiri olarak çalıştığı sırada, askeri casusluk ve fuhuş operasyonu kapsamında Albay İbrahim Sezer’e ait olduğu iddia edilen eve yapılan baskında ele geçirilen dijital verilerde adı geçtiği için şüpheli oldu. Emrinde çalışan astsubaylar Ali Haydar Eser ve Adnan Yılmaz ile gözaltına alındı.

Karslıoğlu’nun, bir takım askeri personelle ilgili bilgileri, yazışmaları vs Albay İbrahim Sezer’e aktardığı öne sürüldü. Bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Dava süresince Albay İbrahim Sezer ile Binbaşı Tamer Karslıoğlu arasında telefon görüşmesi dahil hiçbir irtibat tespit edilmedi. Ancak, Karslıoğlu’nun evinde yapılan aramada ele geçirilen binlerce DVD ve CD içinde bir tanesi vardı ki, o da başka bir dava konusu oldu. Bu DVD’nin içinde hayvan ve çocuk pornografisi görüntüleri vardı.

6 aydır yargılanıyor

Karslıoğlu hakkında Ankara 10’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Yargılama 6 ay sürdü. Tamer Karslıoğlu yargılaması sırasında bu DVD’nin kendisine ait olmadığını ısrarla tekrarladı. Karslıoğlu mahkemedeki savunmasında şunları söyledi: “Bir sabah örgüt suçlaması ile evi aranan insan konumuna getirildim. Ancak daha sonra bir şey bulamayınca, bu nefret ettiğim suçlamaya muhatap oldum. Bilgisayarı benim düzeyimde bilip, mesleği haline getiren insanın varsayalım böyle bir görüntüden haberi olsa ya da kasıtlı olarak indirdiğini düşünelim. Bunu yok etmemesi düşünülemez.”

Araya koyulmuş

Hâkim İbrahim Ekdemir, Karslıoğlu’nun beraatine karar verdi. Gerekçesine de şunları yazdı: “Sanığın huzurda gözlenen kişiliği ve yapısı, dosyaya ibraz edilen özgeçmiş bilgilerini de içeren CV’si, savunma ve tüm dosya birlikte değerlendirildiğinde, binlerce CD ve DVD inceleme işlemi sırasında sanığın savunduğu gibi DVD’nin karışmış olabileceği gibi kötü niyetli kişi ya da kurumlar tarafından sanığı aşağılayıcı bir suçla suçlamak isteyen kurumlar tarafından bu DVD’nin diğer el koyulmuş eşyalar arasına koyulmuş olabileceği. Ceza hukuk açısından ortada şüpheli bir durumun söz konusu olduğu, şüphenin sanık lehine yorumlanır temel ceza hukuku prensibinden hareket ederek, sanığın bu suçu işlediğine dair vicdani kanaat hasıl olmamıştır.”

Porno CD ve DVD’ler

Ergenekon, Askeri Casusluk vb. davalarda yargılanan bir çok sanığın ev ve iş yeri aramalarında çocuk ve hayvan pornosu CD ve DVD’lerinin ele geçirildiği iddia edildi. Bu kişiler hakkında yerel mahkemelerde bir çok dava açıldı.Çoğunluğu takipsizlik ve beraatle sonuçlandı. Ev ve işyerlerinde bu şekilde pornografik CD ve DVD’ler bulunduğu iddia edilen isimler şunlar: Eski İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Fatih Hilmioğlu, avukat Hüseyin Buzoğlu, eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Adil Serdar Saçan, Emcet Olcaytu, Deniz Binbaşı Kemal Yakar, gazeteci Ufuk Mehmet Büyükçelebi, Vatan Bölükbaşoğlu, bir çok Deniz subayının yanı sıra Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin bazı şubeleri.