O düdük asılacak!

T24 - Fenerbahçe taraftar grupları, Fırat Aydınus’un hakemliği bırakması konusunda ortak bir deklarasyon yayınladı, “Ona düdüğünü astırana kadar hiçbir yöneticimizden bir açıklama, bir kınama ya da benzeri bir davranış göstermelerini istemiyoruz” ifadesini kullandılar.



Fenerbahçeliler, yedi maçtır kazanamayan ve iç sorunlarla boğuşan yönetime adeta ültimatom verdi, hakem Fırat Aydınus’un hakemliği bırakması için eylem yapılmasını istedi.



Şükrü Saracoğlu Stadı’nın çeşitli tribünlerinde oturan ve ayrı ayrı gruplara mensup taraftarların www.feder.org.tr kanalıyla yaptığı “Gol attınız da hakem mi vermedi?” başlığıyla verilen açıklama şöyle:



Fenerbahçe-İstanbul B.Belediye maçında dünyanın en komik gol iptalini tüm Türkiye gördü. Yılların klişe sözü nihayet gerçek oldu.



Dünyanın her yerinde gole giden son oyuncuya faul yapılırsa bunun cezası ihraçtır, ihtar değil. Pas arası yapan hiçbir hakem, acemiliğinin intikamını kartıyla alamaz. Fırat Aydınus emeklerimizi çalmaya devam ediyor.



Geçmişte, tokatlanan oyuncumuzu sadece maksatlı gülüşüyle izledi. Gökhan Gönül’ün ceza sahasında yere indirilişini büyük bir keyifle seyretti, aynı maçta takımımızın ofsayttan gol yemesine de seyirci kaldı.





‘Adalet istiyoruz’



Bugün, golümüzü vermedi. Rakibi on kişi bırakmaya korktu. Bunların hiçbirisi yapanın yanına kâr kalmaz. Kalmayacak da. Fenerbahçeli taraftarlar olarak görev başındayız. Fırat Aydınus’un düdüğünü asması için gereken eylem serisine başlıyoruz. Fırat Aydınus’a düdüğünü astırana kadar hiçbir yöneticimizden bir açıklama, bir kınama ya da benzeri bir davranış göstermelerini istemiyoruz. Eylem istiyoruz, kararlılık istiyoruz, yaptırım istiyoruz. Daha doğrusu adalet istiyoruz, Tavrımız açık ve net, Fırat düdüğünü asacak.





