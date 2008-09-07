O doğuştan imparator

İmparatorluk ailesini İki yıl önce dünyaya gelerek rahatlatan küçün Hisahito bugün ikinci yaş gününü kutluyor.

Geleneksel kimonosu ve bu yaştaki çocuklarda rastlanmayacak türden sakin hareketleriyle dikkat çeken küçük Hisahito, Japon İmparatoru Hirohito'nun oğlu Prens Akishino'dan sonra imparator olacak.

Prenses Kiko 1986’da ile evlenen Prens Akishino'nun bu evlilikten iki kızı oldu. Ancak imparatorluk geleneğine göre tahta ancak bir erkek evlat çıkabiliyor. 20 yıllık evliliklerine rağmen bir türlü erkek evlat sahibi olamayan Prens Akihino ve eşi, sonunda 2 yıl önce bu özlemlerini giderdiler.

Küçük Prens Hisahito dünyaya gelmeden önce Japon imparatorluk ailesi büyük bir sorunla karşı karşıya kalmış, bir erkek veliaht doğmadığı için yasaları değiştirerek bir kız çocuğun da tahta çıkmasının yolunu açmayı planlamıştı.

