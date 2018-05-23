O davanın firari sanığı Eskişehir'de yakalandı (4)

TUTUKLANDI

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ile MHP\'li eski yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet ortamında yayınlanmasıyla ilgili, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen\'in de aralarında bulunduğu Ankara 14\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki davanın firari sanıklarından olan ve Eskişehir\'de yakalanan, eski istihbarat müdürü Zeki Güven çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BUZDOLABINDA EURO BULUNDU

Eskişehir H Tipi Cezaevi\'ne götürülen Zeki Güven\'in kaldığı evde yapılan aramada, buzdolabının içerisinde gizlenmiş 14 bin 400 Euro, eşi ve kendi adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanları, diz üstü bilgisayar ile cep telefonları ele geçirildi.

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