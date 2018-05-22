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O davanın firari sanığı Eskişehir'de yakalandı (3)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ile MHP'li eski yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet ortamında yayınlanmasıyla ilgili, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu Ankara 14'üncü Ağır Ceza Mahkeme

22 Mayıs 2018 18:26

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ile MHP\'li eski yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet ortamında yayınlanmasıyla ilgili, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen\'in de aralarında bulunduğu Ankara 14\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki davanın firari sanıklarından, eski istihbarat müdürü Zeki Güven adliyeye sevk edildi. Zeki Güven\'in SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile ifadesinin alınacağı belirtildi.
Terör örgütüne üye olmakla suçlanan Zeki Güven\'in eşi eski hakim Sevda Güven\'in ise TEM Şubesi\'nde işlemlerinin tamamlanmasından sonra Samsun\'a gönderileceği öğrenildi.

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