'O bizim baş düşmanımız'

T24

Çarşamba günü 14.000 Microsoft parterine yaptığı konuşmada Turner, bulut teknolojilerinin Microsoft'u yazılım alanında etkilemeyeceğini, tersine şirketin satışlarını artırdığını söyledi. Turner, WPC katılımcılarına Active Directory ve System Center'ı yüklemelerini tavsiye ederken bunun müşterileri "bulut"a taşınmaya hazırlayacağını iddia etti.Turner bunun yanında konferans katılımcılarına Windows XP, Office 2003 ve Internet Explorer 6'dan kurtulmalarını ve Windows 7, Office 2010, IE9'un "yeni dünyasına" girmelerini tavsiye etti. Turner konu hakkında şunları da sözlerine ekledi: "Windows XP, Office 2003 ve IE6 büyük bir alkışı hak ediyor. Tanrı onlardan razı olsun. Son 12, 13 yıldır çalıştılar. Bu ürünleri seviyoruz. Bu ürünleri gerçekten seviyoruz. Bu salondaki insanlar dahil, çok fazla kişinin çok işine yaradılar.""Ancak biliyor musunuz? Onlar öldüler. Onlar Öldüler. 2014 hayatın sonu. Şu anda onlar, başta Windows XP olmak üzere, Microsoft'un en büyük düşmanları. Artık yenilenmeliyiz."Turner, bu eski uygulamalardan ayrılmadan kimsenin aklına Lync, SharePoint, ortak çalışma ve "bulut"un yatmayacağının da sözlerine ekledi. Turner'a göre çok sayıda müşteri, Microsoft'u eski sürüm Windows'a ve eski sürüm Office'e göre tanımlıyor. Çok kişi, Microsoft ve şirketin partner ekosistemi hakkında böyle düşünüyor. Microsoft'un şu an bulutta eğitilen 42.000 partneri olduğunu söyleyen Turner, bu sayının 642.000'e çıkması gerektiğini düşünüyor.Microsoft'un Windows XP'den kurtulma çabalarının ne kadar sonuç vereceğini ise ilerleyen aylarda hep beraber göreceğiz.