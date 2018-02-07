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O bir madalyakolik

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM Kayak Kulubü sporcusu Sıla Kara (18), 2011 yılında Kayak Milli Takımı'na girmeyi başardı

07 Şubat 2018 15:07

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM Kayak Kulubü sporcusu Sıla Kara (18), 2011 yılında Kayak Milli Takımı\'na girmeyi başardı. Kara, bugüne kadar yaklaşık 100\'e yakın madalyanın sahibi oldu. Bu yıl 6\'sı uluslararası yarışlardan olmak üzere, toplam 8 madalya kazanan lise öğrencisi Sıla Kara, sezon sonuna kadar 16 madalya almayı hedefliyor. Tek hedefinin 2022 Kış Olimpiyat Oyunları\'na katılmak olduğunu söyleyen Kara, \"Başarımı olimpiyatla taçlandıracağım\" dedi.
Türkan-Mürsel Kara çiftinin 4 çocuğundan tek kızları olan Sıla Kara, henüz 7 yaşındayken mahallede arkadaşları ile birilikte ayakkabılarının altına bağladığı kornişle kayarken, kayak öğretmenleri tarafından keşfedildi. Erzurum Kayak Kulübü\'ne götürülen Kara, kendisine güvenenleri mahcup etmedi. Spor hayatında başarı hikâyeleri yazan Sıla Kara, 2011 yılında da Kayak Milli Takımı\'na girdi. 7 yıllık Milli Takım geçmişinde 100\'e yakın madalyaya sahip olan Palandöken Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencisi Kara, bu yıl 6\'sı uluslararası yarışlardan olmak üzere, 8 madalya kazandı. Sezon sonuna kadar 16 madalya almayı hedefleyen Kara\'nın en büyük hayali ise Çin\'in başkenti Pekin\'de yapılacak 2022 Kış Olimpiyat Oyunları\'na katılarak bu başarısını taçlandırmak olduğunu söyledi.
Kış sporları merkezi olan Erzurum\'da yaşayan her çocuğun kayak ve buz patenine yatkın olduğunu vurgulayan Sıla Kara, kendisinin de birçok çocuk gibi mahallede ayakkabısının altına bağladığı kornişle kayarken keşfedildiğini belirterek şöyle dedi:
\"Kayak öğretmenleri Engin Polat ve Serhat Aktaş tarafından keşfedilince kendimi bir anda Palandöken Dağı\'nda buldum. Hiç kayak takımı ile kaymamıştım. İlk ayağıma taktığımda çok heyecanlandım. Hatta birkaç kez üst üste düştüm. Pes etmedim, Alp Disiplini dalında Türkiye ve yurt dışı başarılarım var. Birçok ülkede yarışmalara katıldım. Kayak hayatımı kurtardı. Şimdi hem lisede okuyorum hem de spor yapıyorum. Rüyamda bile göremeyeceğim ülkeleri kayak sayesinde görüyorum. Milli Takım\'a girdikten sonra 100 yakın madalyanın sahibi oldum. Sporcusu olduğum Erzurum Kayak Kulübü benim gibi çocukları sokaktan dağlara kayak yapmaya çıkarıp, çok iyi sporcular keşfediyor. Ben birçok çocuğa örnek oldum. Şimdi tek hayalim 2022\'de yapılacak olan olimpiyatlara katılıp ülkemi en işi şekilde temsil etmek.\"

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