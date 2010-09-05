O bina ibret abidesi olacak mı?

T24 - Başbakan Tayyip Erdoğan'a Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nin müzeye dönüştürülmesini öneren Diyarbakır Baro Başkanı Emin Aktar, 'olumlu' yaklaşım gördüğünü söyledi. Öneriyi Diyarbakır'daki diğer sivil toplum örgütleri de destekliyor.



Başbakan, Diyarbakır’da önceki gün düzenlediği mitingde Diyarbakır Cezaevi’nin yıkılacağını açıklamıştı. Erdoğan, mitingin ardından Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü’nde verilen iftar yemeğinde sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir araya geldi. İftarda Erdoğan’ın yanına giden Baro Başkanı Aktar, Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nin ‘müzeye dönüştürülmesine’ ilişkin taleplerini iletti.



Dün konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Aktar, şu bilgileri verdi: “Konuyu akşamki görüşme sırasında Sayın Başbakan’a özel olarak söyledim, ‘Diyarbakır Cezaevi’nin yıkılması, hafızamızın silinmesi anlamına gelir’ dedim. 12 Eylül’de yaşanan vahşetin gelecek kuşaklarca bilinmesi gerekir. Gelecek kuşakların, darbelerin ne kadar kötü olduğunu algılaması açısından da önemli olduğunu, bu nedenle oranın müze yapılmasında yarar olduğunu söyledim. Başbakan Erdoğan, karar aşamasında bu talebimizi değerlendireceklerini söyledi.”



Güneydoğu Sanayici ve İşadamları Derneği (GÜNSİAD) Başkanı Şahismail Bedirhanoğlu da Aktar’ın önerisine destek çıktı. Bedirhanoğlu, 12 Eylül darbesinin ardından Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nde yaşanan insanlık dışı uygulamaların artık tüm dünya tarafından bilindiğini ifade ederek, Diyarbakır’daki tüm sivil toplum örgütlerinin Diyarbakır Cezaevi’nin müzeye dönüştürülmesini istediğini söyledi. Bedirhanoğlu, şöyle devam etti:



“Sayın Başbakan Erdoğan’a, dünkü görüşmemizde Baro Başkanımız Emin Aktar cezaevinin yıkılması yerine müzeye dönüştürülmesi talebini iletti. Oradaki sivil toplum örgütünün temsilcileri olarak bizler de bu talebi desteklediğimizi ifade ettik. Başbakanımız, cezaevinin müzeye dönüştürülmesi talebini olumlu buldu. Umarım karar aşamasında bu talebimiz gerçekleşir. 12 Eylül darbesinden sonra Türkiye’deki en büyük vahşet, Diyarbakır Cezaevi’nde yaşandı. The Times, 2008 yılında dünyanın en kötü 10 cezaevi arasında Diyarbakır Cezaevi’ni de göstermişti. Gelecek nesillere darbelerin ne kadar kötü olduğunu ancak bu cezaevini müzeye dönüştürerek aktarabiliriz.”



Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Galip Ensarioğlu da geçmişle yüzleşmenin erdemlilik olduğunu ifade ederek, 12 Eylül sonrası Türkiye’de Diyarbakır’da yaşanan işkence ile acıların sembolünün Diyarbakır Cezaevi olduğunu vurguladı. Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nin mutlaka anılarda tutulması gerektiğini ifade eden Ensarioğlu, “Bu nedenle orayı mutlaka müze haline getirmek lazım. Orada yaşanan dramları Türkiye’nin unutmaması gerekir” dedi.



