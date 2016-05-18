“O benim çocuğumun oyuncak ayısı, bomba değil!”

Bolu'da, Garnizon Komutanlığı ve Orduevi'ni çevreleyen bahçe duvarı üzerindeki oyuncak ayı bomba paniğine neden oldu. Polis, fünye ile patlatmaya hazırlanırken gelen Vildan Saka, oyuncak ayının kızına ait olduğunu ve bebek arabasından düştüğünü söyledi ve teslim aldı.

Sputnik’in haberine göre, sabah saatlerinde valilik ile adliye binası arasında bulunan Garnizon Komutanlığı ve Orduevi'ni çevreleyen bahçe duvarının üzerindeki oyuncak ayıyı görenler polise haber verdi. Gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek yolu ulaşıma kapatıp önlem aldı. Vatandaşların alana yaklaşmasına izin verilmedi.

Bomba imha uzmanı özel kıyafetini giyerek oyuncak ayıyı fünyeyle patlatmak için hazırlık yaptığı sırada gelen Vildan Saka, oyuncak ayının kızına ait olduğunu söyledi. Saka, kaldırımda yürürken oyuncak ayının bebek arabasından düştüğünü sonradan fark ettiğini belirtti. Saka, "O benim çocuğumun oyuncak ayısı. Bizden düştü, bulan biri de duvar üzerine koymuş. Bomba değil o. Patlatmayın" dedi. Saka, telefonda konuştuğu bir kişiye de "Bomba falan değil. Bomba sanmışlar bana aldırmıyorlar" dedi. Vildan Saka, polis ekibi tarafından ekip otosuna bindirilerek ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Yaşanan anların videosu şöyle: