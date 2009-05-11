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Dünya

O asker maraton koştu!

Irak’ta yaralanan İngiliz asker Londra maratonunu koltuk değnekleriyle 13 günde tamamladı

11 Mayıs 2009 03:00

Irak’ta yaralanan İngiliz asker Londra maratonunu koltuk değnekleriyle 13 gün 2 saat ve 50 dakikada tamamladı

2008 yılı Şubat ayında Irak’ın Basra şehrinde bir roket saldırısı sırasında yaralanan İngiliz asker, Londra Maratonu’nu, başlangıcından iki hafta sonra tamamladı. Tam olarak 13 gün, 2 saat ve 50 dakika boyunca koltuk değnekleriyle yol kateden 36 yaşındaki Binbaşı Phil Packer, bitiş çizgisinde kendisini bekleyen yüzlerce coşkulu insan tarafından bir kahraman gibi karşılandı.

“Bir daha yürüyemezsin” denilen, ancak azminden hiçbir şey kaybetmeyen binbaşı, Londra Maratonu’nu doktorların izniyle günde en fazla 3 kilometre yürüyerek tamamladı. Madalyasını olimpiyat efsanesi Sir Steve Redgrave’in elinden alan binbaşının amacı ise, savaşlarda sakat kalan İngiliz askerlere destek sağlayan bir yardım kuruluşu olan “Help For Heroes” (Kahramanlara Yardım Edin) için 1.5 milyon dolar toplamak. Packer, hastanede geçirdiği zorlu günlerde, “Help For Heroes” kuruluşunun, içinde bulunduğu umutsuzlukla başetmesine yardımcı olduğunu ifade etti.

Manş’ı 15 saatte geçmişti

Bosna, Kosova ve Kuzey İrlanda’da da görev yapan Phil Packer, kuruluşa yardım toplamak için Manş Denizi’ni kürek çekerek 15 saatte geçmişti.
Binbaşı Packer, bitiş çizgisini geçer geçmez Afganistan’da hayatını kaybeden 4 İngiliz askeri için çok üzgün olduğunu, aklının acılı ailelerde olduğunu dile getirdi. Madalyasını aldıktan sonra, yürüdüğü 52 bin 400 adım boyunca hiç yalnız kalmadığını söyleyen azimli asker, kendisine kimi zaman bir aşçının, kimi zaman Londralı bir taksi sürücüsünün, kimi zaman da bir polis memurunun eşlik ettiğini, bu sırada insanların silahlı kuvvetler hakkındaki duygu ve düşüncelerini birinci ağızdan öğrendiğini belirtti.

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