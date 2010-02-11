'O albaylar göğüslerini bana siper eder'

T24- Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Eşref Uğur Yiğit, kendisine yönelik suikast planı iddialarıyla ilgili olarak “Suçlamada adı geçen albaylar bana bir saldırı olsa göğüslerini siper ederler” diye konuştu. İntihar eden Albay Berk Erden'in İstanbul'daki cenaze töreninde konuşan Oramiral Yiğit, "Bugüne kadar sabırla bekledik. Ama böyle onur intiharları oluyor. Bu ithamlar karşısında susmak mümkün değil" dedi.



Deniz Kuvvetleri Komutanı (DKK) Oramiral Eşref Uğur Yiğit, İzmir’de kaldıkları lojmanda intihar eden Güney Deniz Saha Komutanlığı’nda görevli Kıdemli Kurmay Albay Berk Erden’in Levent Camii’ndeki cenaze töreninde isyan etti. Oramiral Yiğit, merhum Erden’in isminin daha önce de olaylarla ortaya atıldığını ifade ederek, “Önce kendisinin bir ilişkisi gündeme getirildi. Baktılar ki bundan ses çıkmadı. Daha sonra ailesiyle ilgili onurunun dayanamadığı bir olay internette yayımlandı. Yüce milletimizin empati yapmasını diliyorum. Bunlar size, kardeşinize yönelik olsa kendinizi nasıl savunacaksınız?” diye konuştu.



Yiğit, kendisine ve eski komutana suikast düzenleyeceği iddia edilen subaylarla ilgili soru üzerine şunları söyledi:





Habur’dan rahatça giriyorlar



“Ben üst düzey bir komutanım. Üst düzey komutanlara, devlet görevlilerine her zaman bir suikast ihbarı olabilir. Bana, birileri, belirli gruplar bir operasyon da yapabilirler. Fakat beni en fazla üzen, esas bana suikast olacak olan şey, böyle bir operasyonun masum subaylarımın üzerine yıkılmasıdır. İsmi geçen iki albay, benim kendi görüşümü söylüyorum, bunu söylemek durumundayım, bana bir hücum olursa, bana bir mermi sıkılırsa bana göğsünü siper edecek arkadaşlardır.”



Herkesin sağduyuyla hareket etmesinde yarar gördüğünü belirten Yiğit, şöyle devam etti: “Aziz milletimden Silahlı Kuvvetler’e güvenlerinin devam etmesini diliyorum. Çünkü bu arkadaşlarımız bugün silahlı terör örgütüne üye olmakla suçlanıyor. Bu konuya da dikkatinizi çekerim. Habur’dan terör örgütünün bütün üyeleri ellerini kollarını sallayarak giriyorlar ve benim bu personelim, yani vatanları için canlarını vermeye hazır personelim, silahlı terör örgütü üyesi olmakla suçlanıyor.”





‘Susmak mümkün değil’



Yiğit, personelinin hak ve çıkarlarını korumanın da görevi olduğunu ifade ederek, kendisinin doğrudan personelinin moraliyle ilgili olduğunu vurguladı. Yiğit, “Biz çok az mevcudu olan kuvvetiz. Bizim personelimiz teğmen çıktığı andan itibaren 20 sene içerisinde temayüz etmiş ise belirli görevlere gelir. Biz aynı gemi içinde 200 kişi yaşarız. Biz personelimizi tanımadan önce onun nefes alışını dahi hissederiz. Böyle, o rütbelere gelmiş personelimizin bir cunta faaliyeti içerisinde olması veya bununla suçlanması ve bizim bunu haber alamamamız kesinlikle mümkün değildir” dedi.



Yiğit, bir gazetecinin “Devam eden soruşturmalarla ilgili yorum yapmanız yargıya müdahale şeklinde yorumlanabilir mi” sorusu üzerine, şunları söyledi:



“Ben şu ana kadar yargıya müdahale edecek bir şey söylemedim. Orada saygılı olduğumu ifade ettim... Eğer bu saldırılar böyle olursa biz personelimizle tek vücut halindeyiz. Onların moralleri bozulsa da bizlerin gayretiyle kendilerinin güveniyle ettikleri yemine bağlı olarak her zaman göreve hazır olduklarını ifade ediyorlar. O güç birliği içerisindeyiz. Ben sadece halkımıza düşüncelerimi iletmeyi bir borç saydım. Saygımızdan zaten bugüne kadar sabırlı duruyoruz ama gördüğünüz gibi onur intiharları oluyor. Buna susmak mümkün değil.”



Oramiral Yiğit, başka bir gazetecinin “Bu özel görüntülerin yayımlanması üzerine ne düşünüyorsunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi: “Bahse konu iddialarla ilgili resimler 5 yıl evvel Ankara’da çekilmiş. Ben herkesi aynı düşünceye sevk ediyorum. Eşiniz, kız kardeşiniz, ablanız, akrabanız, herhangi bir binanın önünde olamaz mı? Bu bina da sizin tanıdığınız bulunamaz mı? Bu arkadaşımızı tanıyoruz. Çok mümtaz vasıfları olan bir arkadaşımız. Bu durumu kaldıramıyor. Görüntüler günlerdir internette yayımlanıyor.”





